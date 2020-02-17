"Нафтогаз" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в восемь миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

Биатлон Бе не намерен оправдывать Логинова после истории с допингом Биатлонист из Норвегии Йоханнес Бе заявил, что не собирается оправдывать российского спортсмена Александра Логинова после того, как последний был уличен в нарушении антидопинговых правил.

Политика В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России Россия продолжит диалог с Белоруссией по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на переговорах в Сочи лидеры двух государств достигли определенного понимания.

Экономика Штрафные проценты по делу ЮКОСа составили около $5 млрд Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на сумму должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.

Экономика Суд отказал ЦБ в аресте активов экс-руководителей Минбанка ЦБ просил наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности, и на средства на счетах банка 19 ответчиков, включая бенефициара банка Абубакара Арсамакова, сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

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Спорт Sony запускает глобальные испытания для обладателей PS4 Sony объявила о старте первого глобального события «Праздник для игроков на PlayStation», в рамках которого сообщество должно достигнуть трёх целей.

Политика Россия и Турция подчеркнули приверженность договоренностям по Идлибу Дипломаты России и Турции на переговорах 17-18 февраля подчеркнули приверженность ранее достигнутым договоренностям по снижению напряженности и облегчению гуманитарной ситуации в идлибской зоне деэскалации.

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Футбол Ибрагимович хотел побить бывшего игрока «Спартака» Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо вспомнил забавный случай с участием экс-форварда "красных дьяволов" Златана Ибрагимовича во время матча против "Ростова" в Лиге Европы.В тот день Ибрагимович хотел, чтобы я все передачи отдавал ему, а я часто пасовал на Погба.