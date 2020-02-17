Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

"Нафтогаз" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в восемь миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
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«Нафтогаз» оценил ущерб из-за потери активов в Крыму в $8 мрлд

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Россия продолжит диалог с Белоруссией по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на переговорах в Сочи лидеры двух государств достигли определенного понимания.
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«Сибирь» прервала серию «Барыса» из шести побед

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В NASA рассказали о новых проектах

В своем пресс-релизе NASA сообщило о четырех будущих проектах в рамках программы Discovery.
Газета.Ru вчера в 12:22
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Суд отказал ЦБ в аресте активов экс-руководителей Минбанка

ЦБ просил наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности, и на средства на счетах банка 19 ответчиков, включая бенефициара банка Абубакара Арсамакова, сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
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Смолов забил первый гол за «Сельту» в матче с «Реалом»

Вчера форвард «Сельты» Федор Смолов открыл счет в матче Ла Лиги против «Реала».
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Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы

Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
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Начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал «не разгонять зраду» из-за обстрелов и столкновений в Луганской области.
Lenta.ru 07:49
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Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций

Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы, чтобы обсудить поправки в конституцию, об этом его попросил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
РИА Новости 06:48
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал обострение ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке на позиции ВСУ вблизи ряда населенных пунктов в Донбассе, назвав обострение ситуации попыткой срыва мирных процессов в регионе.
Газета.Ru 08:33
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Соратник Зеленского заявил о грядущей отставке генпрокурора Рябошапки

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Дубинский заявляет, что поводом для визита генпрокурора Рябошапки 17 февраля в Офис президента Украины, где ему было заявлено о неудовлетворительной работе, стало письмо Рябошапки в парламент с требованием не голосовать за внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №2513 о ворах в законе.
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В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов

Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
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Sony запускает глобальные испытания для обладателей PS4

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Россия и Турция подчеркнули приверженность договоренностям по Идлибу

Дипломаты России и Турции на переговорах 17-18 февраля подчеркнули приверженность ранее достигнутым договоренностям по снижению напряженности и облегчению гуманитарной ситуации в идлибской зоне деэскалации.
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Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
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США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
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Общество

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Футбол

Ибрагимович хотел побить бывшего игрока «Спартака»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо вспомнил забавный случай с участием экс-форварда "красных дьяволов" Златана Ибрагимовича во время матча против "Ростова" в Лиге Европы.В тот день Ибрагимович хотел, чтобы я все передачи отдавал ему, а я часто пасовал на Погба.
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Технологии

Mastercard работает над системой оплаты транспорта по походке человека

Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, работает над технологией по оплате транспортных билетов с использованием походки человека в качестве аутентификации, сообщил представитель компании.
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Технологии

Xiaomi и Huawei согласились ставить российские приложения

Представитель китайской компании заметил, что Xiaomi давно отработана практика предустановки приложений от локальных разработчиков.
Lenta.ru 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
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