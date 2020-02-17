Экономика
РИА НовостиВ «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов
"Нафтогаз" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в восемь миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
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Общество
У Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт
Обследование подтвердило, что у журналиста Дмитрия Диброва случился микроинсульт.
Биатлон
Бе не намерен оправдывать Логинова после истории с допингом
Биатлонист из Норвегии Йоханнес Бе заявил, что не собирается оправдывать российского спортсмена Александра Логинова после того, как последний был уличен в нарушении антидопинговых правил.
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Происшествия
Коронавирусом заразился еще один россиянин
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Белоруссией по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на переговорах в Сочи лидеры двух государств достигли определенного понимания.
Экономика
Штрафные проценты по делу ЮКОСа составили около $5 млрд
Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на сумму должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.
Хоккей
«Сибирь» прервала серию «Барыса» из шести побед
Космос
В NASA рассказали о новых проектах
В своем пресс-релизе NASA сообщило о четырех будущих проектах в рамках программы Discovery.
Экономика
Суд отказал ЦБ в аресте активов экс-руководителей Минбанка
ЦБ просил наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности, и на средства на счетах банка 19 ответчиков, включая бенефициара банка Абубакара Арсамакова, сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в матче с «Реалом»
Вчера форвард «Сельты» Федор Смолов открыл счет в матче Ла Лиги против «Реала».
Общество
Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы
Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Армия и оружие
Украина призвала «не разгонять зраду» из-за обстрелов под Луганском
Начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал «не разгонять зраду» из-за обстрелов и столкновений в Луганской области.
Политика
Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций
Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы, чтобы обсудить поправки в конституцию, об этом его попросил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке на позиции ВСУ вблизи ряда населенных пунктов в Донбассе, назвав обострение ситуации попыткой срыва мирных процессов в регионе.
Политика
Соратник Зеленского заявил о грядущей отставке генпрокурора Рябошапки
Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Дубинский заявляет, что поводом для визита генпрокурора Рябошапки 17 февраля в Офис президента Украины, где ему было заявлено о неудовлетворительной работе, стало письмо Рябошапки в парламент с требованием не голосовать за внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №2513 о ворах в законе.
Здоровье
В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов
Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
Спорт
Sony запускает глобальные испытания для обладателей PS4
Sony объявила о старте первого глобального события «Праздник для игроков на PlayStation», в рамках которого сообщество должно достигнуть трёх целей.
Политика
Россия и Турция подчеркнули приверженность договоренностям по Идлибу
Дипломаты России и Турции на переговорах 17-18 февраля подчеркнули приверженность ранее достигнутым договоренностям по снижению напряженности и облегчению гуманитарной ситуации в идлибской зоне деэскалации.
Финансы
Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Общество
На Украине запретили показывать фильм с Зеленским
Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.
Футбол
Ибрагимович хотел побить бывшего игрока «Спартака»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо вспомнил забавный случай с участием экс-форварда "красных дьяволов" Златана Ибрагимовича во время матча против "Ростова" в Лиге Европы.В тот день Ибрагимович хотел, чтобы я все передачи отдавал ему, а я часто пасовал на Погба.
Технологии
Mastercard работает над системой оплаты транспорта по походке человека
Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, работает над технологией по оплате транспортных билетов с использованием походки человека в качестве аутентификации, сообщил представитель компании.
Технологии
Xiaomi и Huawei согласились ставить российские приложения
Представитель китайской компании заметил, что Xiaomi давно отработана практика предустановки приложений от локальных разработчиков.