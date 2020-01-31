Энергетика
Союзное Вече«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит газа в Европу
Если российская сторона решит увеличить объемы поставок, к действующим ценам будут добавлены повышающие коэффициенты «Нафтогаз» с 1 января 2020 года увеличил тариф для «Газпрома» на транзит газа в Европу минимум на два процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект соглашения между компаниями.
Читать в источнике
Оценить315
с чего всё началось
Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.РБК30 января в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2%
Эхо Москвы30 января в 23:30
СМИ: «Нафтогаз» поднял тариф на транзит российского газа
Национальная служба новостей31 января в 00:18
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Происшествия
Чемпион России по боксу напал на сотрудника Росгвардии в Москве
В декабре 2019 года неизвестные в Москве напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии.
Общество
Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения
Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге.
Общество
В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской заявила об издевательствах матери
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что мать над ней издевалась.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице
Госпитализированный с коронавирусом в краевую инфекционную больницу Забайкалья гражданин Китая Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении.
Происшествия
В Петербурге горит здание «Лениздата»
Площадь пожара в здании "Лениздата" в Петербурге возросла до 200 квадратных метров, пожару присвоена вторая категория сложности, сообщает городское управление МЧС.
Политика
Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры
Общество
Ведунья Алена Полынь посоветовала 2 февраля «ловить удачу за хвост»
Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой и основавшая школу ведовства, рассказала об особой "магии" даты 2 февраля 2020 года.
Происшествия
В Польше слепой мужчина прозрел после наезда
В Польше мужчина, ослепший 20 лет назад, прозрел после наезда, совершенного на него на пешеходном перехода.
Общество
В Ухане за неделю построили больницу из-за коронавируса
В китайском Ухане закончилось строительство новой больницы на 1 тыс. коек для пациентов, больных коронавирусом.
Политика
Экс-офицер СБУ: за крушением MH-17 стоят спецслужбы Украины
Летом 2014 года украинское командование незадолго до крушения малазийского Boeing секретно отправило в зону «АТО» несколько своих ЗРК, рассказал перешедший на сторону РФ экс-сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров.
Кино
Съемки нового сезона сериала «Сваты» начались в Белоруссии
Съемки нового сезона популярного сериала «Сваты» начались в белорусской деревне Дуличи.
Общество
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу
Если в 2018 году Польша отказала во въезде 46,7 тысячам украинцев, то в 2019 году уже 58,5 тысячам.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix
38-летняя Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix, сообщает The Post. Вести шоу будет ее подруга, дизайнер Джессика Малруни.
Футбол
Лэмпард просит у руководства «Челси» заменить Кепу новым вратарем
Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага потерял доверие главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.
Происшествия
Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус
Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Общество
Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля
В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Общество
ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах
Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
Хоккей
В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Калгари" и "Эдмонтоном" на льду вспыхнула драка, участие в которой приняли даже вратари обеих команд.
Теннис
Кенин в роскошном платье устроила фотосессию с кубком Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин после победы на Открытом чемпионате Австралии устроила фотосессию с чемпионским кубком.
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» в товарищеском матче в Катаре
Московский "Спартак" обыграл "Ростов" со счетом 2:1 в товарищеском матче в Катаре, сообщает РИА Новости.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Энергетика
Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%
Добыча природного газа "Газпрома" в январе 2020 года снизилась на 6% - до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
Общество
Москвичам пообещали морозы на следующей неделе
Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Политика
Стала известна зарплата Медведева на новом посту
Стала известна заработная плата, которую будет получать на посту заместителя председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.