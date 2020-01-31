Энергетика

Союзное ВечеСоюзное Вече«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит газа в Европу

Если российская сторона решит увеличить объемы поставок, к действующим ценам будут добавлены повышающие коэффициенты «Нафтогаз» с 1 января 2020 года увеличил тариф для «Газпрома» на транзит газа в Европу минимум на два процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект соглашения между компаниями.
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«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
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РИА Новости31 января в 02:13

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

РБК30 января в 23:00
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