Энергетика

Вести.RuВести.Ru«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа

С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
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«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
РБК30 января в 23:00

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СМИ узнали о росте ставки на транзит российского газа в Европу

РИА Новостивчера в 02:13

Оценена стоимость транзита российского газа через Украину

Lenta.ruвчера в 01:03

Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2%

Эхо Москвы30 января в 23:30

СМИ: «Нафтогаз» поднял тариф на транзит российского газа

Национальная служба новостейвчера в 00:18

РБК: «Нафтогаз» на 2% повысил ставку на транзит газа из России в Европу

ТАСС30 января в 23:46

РБК: «Нафтогаз» увеличил тариф на транзит газа в Европу

Коммерсантъвчера в 01:02

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

РБК30 января в 23:00
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

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Коммерсантъ 11:59
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Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

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В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
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Наука

Ученые дали научное объяснение человеческой глупости

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ToDay News Ufa вчера в 11:11
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Шоу-бизнес

Собчак заинтриговала новым образом в Instagram

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СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
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Палестина объявила о разрыве отношений с Израилем и США

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом.
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В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel

На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
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«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон" в матче 25-го тура чемпионата Англии.
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Пять самолетов Минобороны помогут эвакуировать россиян из Китая

Для эвакуации российских граждан из Китая будет задействовано пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС), на борту которых будут находиться специалисты-вирусологи, сообщили в министерстве обороны РФ.
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Марин Ле Пен назвала Brexit началом крушения Евросоюза

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Известия 08:00
Экономика

Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

"Вряд ли результат 2019 года можно считать успехом, поскольку в отдельные годы прирост прямых иностранных инвестиций достигал $6-8 млрд", - констатировал глава политсовета.
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Политика

В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах

В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
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Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0

Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
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Первый этаж жилого дома затопило кипятком в Перми

В Перми из-за прорыва трубы первый этаж жилого дома затопило кипятком. Жители сбежались наверх и засняли кипящий поток на видео.
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Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.
РИА Новости вчера в 07:07
Футбол

Клопп: думаю, Салах останется в «Ливерпуле» в следующем сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Мохамеда Салаха.
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ФАС и Росздравнадзор проследят за ценами на лекарства и маски

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Известия вчера в 08:04
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Россия приостанавливает безвизовые турпоездки в КНР из-за коронавируса

Правительство России приняло решение приостановить безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
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В ВОЗ признали вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Ласицкене показала лучший результат сезона в мире

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