Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф

В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook. Также украинская компания просит «Газпром» предоставить «декларацию о поставках газа на неподконтрольные территории».
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"Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф", — сообщил директор украинской энергетической компании на своей странице
 в Facebook.
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