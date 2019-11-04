Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф

В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook. Также украинская компания просит «Газпром» предоставить «декларацию о поставках газа на неподконтрольные территории».
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» почти 12 миллиардов долларов

Эхо Москвы19:04

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

РБК16:26

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

РИА Новости15:20

«Нафтогаз» требует пересмотреть транзитный тариф с «Газпромом»

RT на русском14:43

«Нафтогаз» раскрыл содержание нового иска против Газпрома

Взгляд.ру14:30

«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф

Коммерсантъ13:51

Новые исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому» содержат пересмотр транзитного тарифа

ТАСС13:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Политика

Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
Общество

Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки

Штормовое предупреждение объявлено в водах Берингова моря у берегов Камчатки. Информация об этом появилась на сайте краевого МЧС.
Народные новости 22:10
Политика

Путин уволил 11 генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении более 10 генералов Следственного комитета России, МЧС и МВД.
Газета.Ru 12:42
Армия и оружие

В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

RT на русском 09:44
Общество

МВД может ввести штраф за превышение скорости на 20 километров в час

Напомним, что в конце октября премьер-министр РФ Медведев дал поручение МВД и профильным ведомствам проработать вопрос о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.
SpeedMe 02:34
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Происшествия

В Оренбургской области произошло ДТП с тремя пострадавшими

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП с грузовиком в Свердловской области погибли три человека.
RT на русском 12:05
Происшествия

Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

РБК 04:52
Политика

Глава МИД Эстонии посоветовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая

Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу настоятельно рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать на 9 Мая в Москву.
РБК 06:05
Футбол

«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско

Газета.Ru 13:00
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК 19:49
Авто

Скидки в ноябре на свои автомобили объявил АвтоВАЗ

В ноябре при покупке моделей LADA действуют специальные акции и предложения, которые позволяют получить скидку.
Тарантас Ньюс 00:02
Политика

Песков рассказал о проблемах здравоохранения

Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия вчера в 14:20
Футбол

Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ

Газета.Ru 02:51
Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости 16:58
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

Газета.Ru 06:14
Кино

Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев подтвердил, что Бузова стремительно лысеет

Бузова, как и многие звезды, зарабатывает на рекламе, вот только по убеждению Солнцева делает это обманом.
Kleo.ru 06:39
Кино

Названа дата выхода нового фильма о Человеке-пауке

Профиль 02 ноября в 13:06
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Хоккей

Сборная России по хоккею победила на старте молодежной Суперсерии

РЕН ТВ 22:15
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 21:42
Происшествия

Тела двух малолетних детей обнаружили в Приморье

ТАСС 19:53
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Авто

Hyundai отзовет свыше 116 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности

32CARS.ru 01:36
Кино

Киану Ривз очень любит своего персонажа Cyberpunk 2077

3DNews 12:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное