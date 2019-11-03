с чего всё началось

В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook. Также украинская компания просит «Газпром» предоставить «декларацию о поставках газа на неподконтрольные территории».

«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф

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