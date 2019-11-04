Энергетика
Вечерняя Москва«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому. Как написал Витренко в своем Facebook, претензии касаются транзитных тарифов — право пересмотреть их, по утверждению представителя «Нафтогаза», закреплено в контракте.
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Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК 05:03
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Актуальные Новости 02:34
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Lenta.ru 06:27
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Гаджеты
В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны среднего класса
В десятке самых производительных смартфонов среднего класса оказались следующие модели: Oppo Reno 2 (255 873 балла), Redmi K20 (250 219 баллов), Xiaomi Mi 9 SE (218 273 балла), Realme Q (215 367 баллов) и Vivo X27 (213 546 баллов).
Astera вчера в 09:47
Наука
Мысли о сексе склоняют человека ко лжи
МедиаПоток вчера в 11:31
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Армия и оружие
В США сообщили, кто добывает сирийскую нефть в подконтрольной им зоне
Добыча нефти на подконтрольной Соединённым Штатам территории Сирии ведётся местными властями, заявили 6 ноября журналистам в Госдепартаменте США.
REGNUM 18:20
Кино
В России вышел сериал «Тёмные начала»
News.ru 03:10
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Общество
Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса
Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец вчера в 18:11
Происшествия
В Киеве взорвали Mercedes: один человек погиб
Неизвестный установил взрывное устройство на автомобиле марки Mercedes в Киеве и привел его в действие. В результате ЧП один человек погиб.
Мойка78 17:54
Транспорт
На Дальнем Востоке началась продажа субсидируемых авиабилетов на новые рейсы
Авиакомпания Pegas Fly начала продажи билетов по субсидируемым маршрутам Дальнего Востока.
AmurMedia.ru 17:45
Общество
МВД собирается блокировать сотовую связь в колониях и тюрьмах
В ближайшее время депутат Государственной думы Александр Хинштейн намерен внести на рассмотрение коллег законопроект, позволяющий начальникам исправительных учреждений обращаться к операторам сотовой связи для отключения определенных номеров.
Давыдов.Индекс 02:45
Футбол
«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".
РИА Новости 17:12
Игры
В Dark Souls появилась карта из Half-Life. Она выглядит странно
Российская газета 10:12
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Sportbox.RU вчера в 05:03
Экономика
WSJ: Xerox планирует купить компанию HP
Компания Xerox Holdings планирует сделать предложение о покупке производителю компьютеров и принтеров HP Inc. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Аргументы и Факты 05:32
Кино
Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли
По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv вчера в 05:08
Общество
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Кино
«Терминатор» возглавил американский прокат
Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.
Piter.tv вчера в 07:09
Политика
Немецкие инвесторы хотят защитить «Северный поток-2»
Издание Bild сообщает, что депутатская группа, входящая в правящую коалицию Германии, разработала поправки к местному законодательному акту, которые позволят вывести проект "Северный поток-2" из-под действия директивы.
Вести.Ru 11:34
Авто
Skoda показала салон новой Octavia
Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.
AutoNews 03:47
Здоровье
Подмосковные врачи рассказали о вреде электронных сигарет
Из-за страха перед курением обычных сигарет, люди переключается на их электронные аналоги, которые по своей сути являются обычными парогенераторами, где жидкость нагревается и испаряется.
Live24 06:19