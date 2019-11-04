Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому. Как написал Витренко в своем Facebook, претензии касаются транзитных тарифов — право пересмотреть их, по утверждению представителя «Нафтогаза», закреплено в контракте.

Происшествия Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.

Политика Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.

Политика Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.

Общество Катрин Денев перенесла ишемический инсульт Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.

Политика В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

Гаджеты В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны среднего класса В десятке самых производительных смартфонов среднего класса оказались следующие модели: Oppo Reno 2 (255 873 балла), Redmi K20 (250 219 баллов), Xiaomi Mi 9 SE (218 273 балла), Realme Q (215 367 баллов) и Vivo X27 (213 546 баллов).

Политика Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.

Армия и оружие В США сообщили, кто добывает сирийскую нефть в подконтрольной им зоне Добыча нефти на подконтрольной Соединённым Штатам территории Сирии ведётся местными властями, заявили 6 ноября журналистам в Госдепартаменте США.

Общество Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.

Происшествия В Киеве взорвали Mercedes: один человек погиб Неизвестный установил взрывное устройство на автомобиле марки Mercedes в Киеве и привел его в действие. В результате ЧП один человек погиб.

Транспорт На Дальнем Востоке началась продажа субсидируемых авиабилетов на новые рейсы Авиакомпания Pegas Fly начала продажи билетов по субсидируемым маршрутам Дальнего Востока.

Общество МВД собирается блокировать сотовую связь в колониях и тюрьмах В ближайшее время депутат Государственной думы Александр Хинштейн намерен внести на рассмотрение коллег законопроект, позволяющий начальникам исправительных учреждений обращаться к операторам сотовой связи для отключения определенных номеров.

Футбол «Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо» Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".

Экономика WSJ: Xerox планирует купить компанию HP Компания Xerox Holdings планирует сделать предложение о покупке производителю компьютеров и принтеров HP Inc. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Кино Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.

Общество Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.

Кино «Терминатор» возглавил американский прокат Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.

Политика Немецкие инвесторы хотят защитить «Северный поток-2» Издание Bild сообщает, что депутатская группа, входящая в правящую коалицию Германии, разработала поправки к местному законодательному акту, которые позволят вывести проект "Северный поток-2" из-под действия директивы.

Авто Skoda показала салон новой Octavia Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.