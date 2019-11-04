Энергетика
Телеканал 360°Появились детали нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому»
«Нафтогаз» Украины в новом иске к «Газпрому» просит Стокгольмский арбитраж в первую очередь пересмотреть тариф на транзит газа. Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Шоу-бизнес
У 19-летней дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Телеканал 360° 16:52
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).
РБК 22:04
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Политика
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Украина имеет план действий на случай прекращения транзита газа из России.
ФАН 04 ноября в 18:54
Общество
Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.
Газета.Ru 18:42
Происшествия
В России задержано 16 человек по делу о кредитном мошенничестве
По делу о мошенничестве с кредитами в нескольких областях России в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.
RT на русском 22:32
Происшествия
Один человек погиб при взрыве автомобиля в Киеве
На Брест-Литовском шоссе в Киеве взорвался автомобиль Mercedes, его водитель погиб, для поимки виновника взрыва объявлена спецоперация.
RT на русском 17:58
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости 20:06
Общество
В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.
Lenta.ru 10:12
Политика
В ООН приняли резолюцию РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил предложенный РФ проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Москва 24 19:19
Армия и оружие
В РФ заявили об усилении активности подлодок США у берегов Норвегии
В посольстве России в Норвегии рассказали об увеличении активности американских подлодок у берегов Норвегии.
Газета.Ru 19:56
Гаджеты
AMD перенесла анонс монструозных процессоров Ryzen Threadripper 3000
Процессоры Ryzen Threadripper 3000 должны были бы представить сегодня, но AMD изменила планы. Теперь анонс намечен на 7 ноября.
iXBT.com вчера в 06:12
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи данных клиентов российских банков
Как оказалось, мошенники воруют информацию о клиентах российских банков через рабочую почту сотрудников.
Online47.ru вчера в 21:45
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Здоровье
Подмосковные врачи рассказали о вреде электронных сигарет
Из-за страха перед курением обычных сигарет, люди переключается на их электронные аналоги, которые по своей сути являются обычными парогенераторами, где жидкость нагревается и испаряется.
Live24 06:19
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости 13:57
Политика
Трамп заявил о наступлении депрессии в случае победы демократов
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы кандидата от Демократической партии на президентских выборах в 2020 году, США ждёт экономическая депрессия.
RT на русском 21:49
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня вчера в 03:55
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
Общество
Почти каждый второй россиянин высказался за возвращение смертной казни
По данным опроса, за сохранение моратория на смертную казнь, который действует в РФ, выступили 21% россиян, доля сторонников полной отмены казни составила 19% - за это высказались более трети опрошенных молодых людей в возрасте 19-24 лет.
Интерфакс 22:12
Происшествия
Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем
На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Новостной фронт 07:02
Происшествия
В Кемерово обстреляли известного адвоката
Соучредитель крупной коллегии адвокатов «Регионсервис» Алексей Учитель получил огнестрельное ранение в Кемерово, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Взгляд.ру 09:40
Гаджеты
В сети опубликованы первые изображения камеры Canon EOS Ra
В сеть выложили первые изображения камеры Canon EOS Ra. Предполагается, что на рынок она будет выведена уже в 2020 году, сообщает ixbt.com.
Вечерний курьер 02:08
Футбол
Вратарь «Шахтер» заработал пенальти в ворота соперника
Чемпион Украины "Шахтер" смог избежать поражения в матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо" – 3:3. Горняки избежали поражения благодаря пенальти, заработанному на седьмой добавленной арбитром минуте.
Вести.Ru 22:02