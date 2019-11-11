Энергетика

Вести.RuВести.Ru«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины

Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает компания "Нафтогаз".
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«Нафтогаз Украины» на 15% поднял цену на газ для населения

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«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

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Rambler News Service11 ноября в 12:10
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