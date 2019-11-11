Энергетика
Вести.Ru«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины
Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает компания "Нафтогаз".
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Животное после задержания поместили в зооуголок городского парка Новомосковска, однако кот оттуда сбежал.
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В октябре было возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, отдыхавшего в «Артеке».
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«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
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Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
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Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
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Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
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Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
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Мертвую свинью в гробу принесли к зданию Рады
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В комментариях удивленные поклонники обсуждают и наряд Рудковской, и тот факт, что на супругах почему-то нет обручальных колец.
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Названы размеры больничных и детских пособий на 2020 год
Размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит до 322 190 рублей, а ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет — до 27 984 рублей.
Экономика
Российский рынок акций стал самым доходным для инвесторов в 2019 году
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Общество
Конституционный суд разрешил изымать имущество у друзей взяточников
Конституционный суд России разрешил изымать в пользу государства имущество чиновников, их родственников и знакомых в случае, если те не смогут доказать его законное происхождение.
Шоу-бизнес
Врач-онколог уточнил о вторичной глиобластоме у Анастасии Заворотнюк
Лечащий врач рассказал СМИ о вторичной глиобластоме у известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Финансы
Минфин объявил о планах сокращения доли доллара в ФНБ
В начале ноября о планах Минфина сократить долю доллара США в ФНБ до уровня, используемого ЦБ при формировании своих золотовалютных резервов, сообщало со ссылкой на источник в ведомстве агентство Reuters.
Технологии
Приложение Facebook подсматривает за владельцами iPhone через камеру
Пользователи официального приложения-клиента социальной сети Facebook обратили внимание на странное поведение софта — мобильное приложение для iOS без разрешения активирует камеру iPhone, когда пользователь пролистывает ленту новостей.
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Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения
Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.