Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает компания "Нафтогаз".

«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины

Экономика В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

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Экономика Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.

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Шоу-бизнес 45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.

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Экономика На Украине оценили ущерб от прекращения транзита газа Украинская компания «Нафтогаз» подсчитала ущерб, который может принести экономике прекращение транзита газа из России в Европу через территорию страны.

Авто Новую LADA Granta начали продавать в Египте В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.

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Политика В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17 Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.