Энергетика
Вести.Ru«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины
Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает компания "Нафтогаз".
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Армия и оружие
С территории сектора Газа по Израилю выпустили почти 200 ракет
REGNUM 12 ноября в 12:53
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
Политика
Путин назвал БРИКС фактором стабильности
Известия 13:55
Происшествия
Адвоката историку Соколову оплатили коллеги
Газета.Ru 11:17
Общество
В Венеции введен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения
Во вторник, 12 ноября, уровень воды в Венеции поднялся до 187 см. Выше вода поднималась только в 1966 г. – до отметки в 194 см. В среду вода начала отступать, опустившись до безопасных 80 см. Однако синоптики считают, что говорить о завершении наводнения рано: в ближайшие дни в городе снова ожидаются дожди и ветер с Адриатики.
Ведомости 13:58
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Экономика
Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране
Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.
Коммерсантъ Саратов вчера в 10:15
Политика
Парламент Молдовы утвердил новое правительство
Депутаты на заседании в четверг утвердили программу и состав нового правительства под руководством Иона Кику.
Sputnik Молдова 06:27
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда вчера в 16:40
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Общество
Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»
12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Известия вчера в 20:40
Гаджеты
Директор отдела Xiaomi признал проблемы в смарт-часах Xiaomi Mi Watch
Директор отдела дизайна компании Xiaomi опубликовал в своем аккаунте Weibo мнение относительно смарт-часов Xiaomi Mi Watch.
Актуальные Новости 05:11
Общество
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 13:26
Экономика
На Украине оценили ущерб от прекращения транзита газа
Украинская компания «Нафтогаз» подсчитала ущерб, который может принести экономике прекращение транзита газа из России в Европу через территорию страны.
Lenta.ru вчера в 12:29
Авто
Новую LADA Granta начали продавать в Египте
В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
Автоновости дня вчера в 09:04
Авто
Другая Nissan Almera со сменой поколений перешла на турбомотор
Мировая премьера небольшого седана Nissan нового поколения прошла еще весной, то была модель для США, там она зовется Versa.
Колёса.ru 11:09
Кино
Disney начала предупреждать о расизме в мультфильмах
Компания Disney нашла выход, чтобы хотя бы отчасти избежать обвинений в расизме, которые она неоднократно получала.
Neva.Today вчера в 15:20
Общество
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM 14:14
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Общество
Сергей Петров может продать «Рольф»
О возможной продаже сообщила кипрская компания Delance Limited, через которую семья Петрова контролирует "Рольф".
Вести.Ru 13:28
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Рамблер 07 ноября в 19:01
Авто
Представлена официально новая Skoda Octavia
Появление новой Octavia на европейском рынке состоится уже через пару месяцев, а в России четвертое поколение станет доступно лишь через год.
Тарантас Ньюс 11 ноября в 14:03
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости 12 ноября в 23:07
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
REGNUM 07:42
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в последний год жизни
Кривое-зеркало.ру 04:54