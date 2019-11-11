Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает компания "Нафтогаз".

«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины

Политика Боливийские производители коки требуют вернуть Моралеса Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе Эво Моралеса, во вторник вечером заявили, что не признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента и объявили "национальную мобилизацию", требуя возвращения Моралеса.

Политика Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.

Политика Основатель скандальных «Белых касок» погиб в Стамбуле В понедельник турецкие СМИ сообщили о гибели в Стамбуле одного из основателей работающей в Сирии неправительственной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье.

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.

Экономика В России резко подешевела свинина Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика РБК: 10 крупнейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.

Здоровье В Тобольском районе установили источник гаффской болезни Участники встречи отчитались о ходе решения проблемы с гаффской болезнью в Тобольском районе.

Происшествия Семь человек погибли из-за взрыва у здания МВД Афганистана в Кабуле Как минимум семь человек погибли в результате взрыва автомобиля возле здания МВД Афганистана в Кабуле.

Политика В Киеве хотят компенсацию от РФ за нарушение международных конвенций 5.ua Украина рассчитывает добиться компенсаций от РФ за нарушение ею двух международных конвенций в рамках иска, который Киев подал в Международный суд ООН, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Авто Представили новую Skoda Octavia для России Начало продаж в Европе намечено на январь 2020 года. До России Octavia четвертого поколения доберется не раньше осени.

Политика Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать двухстороннюю встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Reuters.

Общество КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

Политика Госдеп США эвакуирует из Боливии семьи своих чиновников Госдепартамент США распорядился об эвакуации из Боливии семей сотрудников ведомства, а также тех сотрудников, чьи функции не являются чрезвычайными.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.

Политика Вятрович займет место Бойко в Верховной Раде — Мосийчук Мосийчук заявил, что после сложения полномочий Ириной Луценко следующей в парламент по спискам «Европейской солидарности» должна была зайти бывшая замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко, но она отказывается от депутатского мандата и идет работать советником премьер-министра Алексея Гончарука.

Общество Рекордные морозы пришли в США из Сибири Рекордные морозы зафиксированы во множестве американских штатов из-за массы арктического воздуха, изначально образовавшейся в Сибири, передает CBS News.

Технологии К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.

Экономика Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян Настроения, связанные с состоянием экономики, ухудшились, констатируют аналитики: в третьем квартале 23% опрошенных заявили, что для них состояние экономики — причина беспокойства (на 5 п.п. больше, чем во втором квартале).

Общество Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Энергетика МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7% Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.

Политика WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.