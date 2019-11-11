Энергетика
Вести.Ru«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины
Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает компания "Нафтогаз".
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Автоспорт
Менеджер Шумахера обвинил его жену в сокрытии правды о гонщике
РЕН ТВ вчера в 13:58
Политика
Боливийские производители коки требуют вернуть Моралеса
Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе Эво Моралеса, во вторник вечером заявили, что не признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента и объявили "национальную мобилизацию", требуя возвращения Моралеса.
РИА Новости вчера в 22:39
Религия
Александрийский патриарх получил письмо с «Поцелуем Иуды»
Life.ru вчера в 14:25
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru 11 ноября в 16:46
Политика
Основатель скандальных «Белых касок» погиб в Стамбуле
В понедельник турецкие СМИ сообщили о гибели в Стамбуле одного из основателей работающей в Сирии неправительственной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье.
Комсомольская правда 11 ноября в 07:55
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Известия вчера в 14:11
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 02:31
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Здоровье
В Тобольском районе установили источник гаффской болезни
Участники встречи отчитались о ходе решения проблемы с гаффской болезнью в Тобольском районе.
Тюменская область сегодня вчера в 08:17
Происшествия
Семь человек погибли из-за взрыва у здания МВД Афганистана в Кабуле
Как минимум семь человек погибли в результате взрыва автомобиля возле здания МВД Афганистана в Кабуле.
Коммерсантъ 00:31
Политика
В Киеве хотят компенсацию от РФ за нарушение международных конвенций
5.ua Украина рассчитывает добиться компенсаций от РФ за нарушение ею двух международных конвенций в рамках иска, который Киев подал в Международный суд ООН, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
РЕН ТВ вчера в 08:12
Авто
Представили новую Skoda Octavia для России
Начало продаж в Европе намечено на январь 2020 года. До России Octavia четвертого поколения доберется не раньше осени.
Новые автомобили 11 ноября в 22:40
Политика
Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать двухстороннюю встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Reuters.
РБК вчера в 00:49
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Газета.Ru вчера в 13:22
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском вчера в 01:31
Политика
Госдеп США эвакуирует из Боливии семьи своих чиновников
Госдепартамент США распорядился об эвакуации из Боливии семей сотрудников ведомства, а также тех сотрудников, чьи функции не являются чрезвычайными.
Росбалт вчера в 22:59
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Политика
Вятрович займет место Бойко в Верховной Раде — Мосийчук
Мосийчук заявил, что после сложения полномочий Ириной Луценко следующей в парламент по спискам «Европейской солидарности» должна была зайти бывшая замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко, но она отказывается от депутатского мандата и идет работать советником премьер-министра Алексея Гончарука.
Украина.ру вчера в 08:29
Общество
Рекордные морозы пришли в США из Сибири
Рекордные морозы зафиксированы во множестве американских штатов из-за массы арктического воздуха, изначально образовавшейся в Сибири, передает CBS News.
Известия вчера в 20:45
Общество
Медведев захотел развивать российские села
Газета.Ru 00:33
Гаджеты
IPhone Slide Pro поражает воображение конструкцией и возможностями
iXBT.com вчера в 13:57
Технологии
К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update
К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
Актуальные Новости 11 ноября в 11:52
Экономика
Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
Настроения, связанные с состоянием экономики, ухудшились, констатируют аналитики: в третьем квартале 23% опрошенных заявили, что для них состояние экономики — причина беспокойства (на 5 п.п. больше, чем во втором квартале).
РБК вчера в 16:00
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
Армия и оружие
Разведка США оценит угрозы космической войны с Россией и Китаем
США оценят возможности России и Китая в области ведения войн в космосе.
Росбалт вчера в 05:18
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 11 ноября в 06:50