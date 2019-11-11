Энергетика
Вести.Ru«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины
Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает компания "Нафтогаз".
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