Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает компания "Нафтогаз".

«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины

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