Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает компания "Нафтогаз".

«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины

Экономика Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.

Происшествия На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода На Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.

Происшествия Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».

Экономика Сбербанк опробует доставку карт клиентам Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.

Политика К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.

Футбол Карпин и шесть игроков «Ростова» могут покинуть клуб Занимающий третье место в Российской преьмер-лиге «Ростов» может расстаться с шестью игроками основного состава и главным тренером Валерием Карпиным.

Общество Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.

Политика Правительство Молдавии отправили в отставку Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».

Политика В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма 12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.

Здоровье В Ромненском районе у скота обнаружили бешенство Исследовались пробы биоматериала, взятые у крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Ромненского района.

Шоу-бизнес Фанаты застали Аллу Пугачёву за покупками в центре Москвы Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни позавидовали случайному очевидцу звёздного шопинга, другие заявили, что Пугачёва — такой же человек, как и все, поэтому иногда и она ходит по магазинам.

Общество Траты россиян в день распродажи на AliExpress выросли в 17 раз Всемирная распродажа на онлайн-платформе AliExpress и в других китайских интернет-магазинах серьезно сказалась на расходах россиян.

Кино Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.

Происшествия В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.

Политика Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Здоровье Диетолог рассказала, кому нельзя есть картошку и морковь В картофеле и моркови содержится крахмал, а когда эти овощи прошли термическую обработку, то в них повышается гликемический индекс, поэтому людям, страдающим сахарным диабетом, нужно быть особенно осторожными при употреблении этих овощей.

Общество Стал известен размер пособия по беременности и родам на 2020 год Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января, информирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС).

Общество Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд Севастополь и Москву свяжет прямой поезд, который планируют запустить весной 2020 года.

Происшествия В Москве задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда Следователи задержали в московском аэропорту Внуково третьего фигуранта уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда Евгения Ерзунова.

Общество Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.

Происшествия Обвиняемый в расчленении девушки историк не захотел обжаловать арест Задержанный за убийство бывшей студентки доцент СПбГУ Олег Соколов решил не обжаловать постановление суда о его аресте.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Игры Для Wolfenstein: Youngblood вышло крупное обновление с новыми заданиями Bethesda неожиданно выпустила крупное обновление для Wolfenstein: Youngblood, которое не только решает ряд проблем, но и добавляет новый контент.