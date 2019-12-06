Энергетика

РБКРБК«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков

В конце ноября Витренко уже заявлял, что «Нафтогаз» готов обсуждать с «Газпромом» отказ от иска на $12 млрд при условии выплаты долга в $3 млрд и компенсации.
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