Общество

РБКРБК«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков

В начале ноября «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж. В нем речь шла о встречных исковых требованиях украинской стороны в рамках спора с российской компанией, который касается контракта на транзит газа. Сумма исковых требований "Нафтогаза" составила порядка $12 млрд.
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