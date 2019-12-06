Общество
РБК«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков
В начале ноября «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж. В нем речь шла о встречных исковых требованиях украинской стороны в рамках спора с российской компанией, который касается контракта на транзит газа. Сумма исковых требований "Нафтогаза" составила порядка $12 млрд.
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Политика
Осипов рассказал о впечатлении Медведева от интервью телеканалам
У премьер-министра Дмитрия Медведева остались в целом хорошие впечатления от формата общения с представителями телеканалов, отметил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
Политика
В Кремле прокомментировали предстоящий саммит «нормандской четверки»
В РФ рассказали об ожиданиях от предстоящего саммита "нормандской четверки", передает корреспондент The Moscow Post.
Фигурное катание
Туктамышева завоевала золото на турнире серии «Челленджер» в Загребе
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-замглавы ПФР Иванова
У бывшего заместителя главы ПФР Алексея Иванова, обвиняемого во взяточничестве, были арестованы все денежные счета и недвижимость.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Спорт
Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные
Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
Политика
США расширили санкции против России из-за хакеров
Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы россиян
Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
Энергетика
В Госдуме оценили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти
Ранее страны ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи нефти в первом квартале 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки.
Баскетбол
«Химки» дома проиграли «Барселоне» в матче Евролиги
В 13-м туре регулярного чемпионата «Химки» 12 декабря дома сыграют с немецкой «Альбой» из Берлина, а московские «армейцы» встретятся в Тель-Авиве с израильским «Маккаби».
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Шоу-бизнес
Мила Йовович похвасталась увеличившимся при беременности бюстом
Актриса Мила Йовович похвасталась увеличившимся при беременности бюстом.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Политика
В Совете Европы решили не отказываться от России из-за Крыма
В пятницу Венецианская комиссия Совета Европы сделала заявление, в котором указала на то, что ПАСЕ не обязана отказывать в полномочиях российской делегации из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах.
Хоккей
«Ак Барс» вырвал победу у «Торпедо»
Кино
IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2019 года
Портал о кинематографе назвал десятку самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Космос
Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Общество
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Особняк Анастасии Волочковой за 2,5 млрд пытаются продать мошенники
На сайтах недвижимости появилось объявление о продаже роскошного особняка Анастасии Волочковой.
Политика
Порошенко предложил построить стену на границе с Россией
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Политика
Зеленский впервые попал на обложку Time
Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.