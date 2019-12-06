Энергетика

РБКРБК«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия по газовым спорам

В сообщении «Газпрома», поступившем в РБК, говорится, что глава компании Алексей Миллер заявил, что ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, «включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года».
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