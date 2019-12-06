Энергетика
РБК«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия по газовым спорам
В сообщении «Газпрома», поступившем в РБК, говорится, что глава компании Алексей Миллер заявил, что ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, «включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года».
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Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков
Царьград06 декабря в 13:09
«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров
ТАСС06 декабря в 11:40
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СМИ: Волейболист «Зенита» арестован в Бразилии за сексуальные домогательства
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В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
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