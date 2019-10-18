Энергетика
Капитал страны«Нафтогаз» выставит иск «Газпрому» на $11 млрд за прекращение транзита
Витренко подчеркнул, что именно в данную сумму "Нафтогаз" оценил потери из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины, и эти $11 млрд станут хорошей компенсацией за потерю средств, которые Украина получала за транзит российского голубого топлива, пишет ТАСС.
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с чего всё началось
«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал он в Facebook.RT на русском18 октября в 07:23
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