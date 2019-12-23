Энергетика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ

«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» настаивает на переносе «точек передачи газа» на границу Украины с РФ

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