с чего всё началось

«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ

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