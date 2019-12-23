Энергетика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ

«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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«К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась»,— заявил господин Витренко в эфире программы «Нині вже» на «Громадьске
».
Коммерсантъвчера в 16:13

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«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ

Известиявчера в 16:56

Топ-менеджер «Нафтогаза» объяснил срыв рабочего варианта на переговорах

Интерфаксвчера в 16:08

«Нафтогаз» работает над переносом «точек передачи газа» на границу Украины и РФ

Коммерсантъвчера в 16:13

Европа сорвала планы «Нафтогаза», на Украине тут же заговорили о «большом риске» сделки с Россией

Царьградвчера в 16:27

«Нафтогаз» настаивает на переносе «точек передачи газа» на границу РФ и Украины

Газета.Ruвчера в 15:36

«Нафтогаз» хочет перенести «точки передачи газа» на украинско-российскую границу

ФАНвчера в 15:17

Европейская компания отвергла план Киева по поставкам российского газа

Взгляд.рувчера в 14:59
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Происшествия

Подросток разбился, выпав с десятого этажа в Южно-Сахалинске

Сегодня, 24 декабря, примерно в 15:50 в Южно-Сахалинске с 10-ого этажа дома №7 по проспекту Победы выпал подросток.
АСТВ 01:06
Политика

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Ранее Зюганов заявил, что не исключает проведение в РФ досрочных выборов президента.
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Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
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Газета.Ru вчера в 18:11
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Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
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Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
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"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
ТАСС вчера в 17:00
Экономика

Семья Владимира Когана выбрала наследника на банк «Уралсиб»

Представитель ЦБ ранее отмечал, что вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка «Уралсиб» может быть рассмотрен после того, как будут определены наследники Владимира Когана.
РБК 00:54
Гаджеты

Candy Hoover сообщила о старте продаж посудомоечных машин из новой линейки Bravа

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Retail & Loyalty 22 декабря в 02:14
Музыка

«2004»: Скриптонит выпустил новый альбом

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Космос

16 крупных прорывов в науке и технологиях 2019 года

РБК вчера в 02:01
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Политика

Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
РИА Новости вчера в 05:48
Экономика

Насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года

В отделении Пенсионного фонда по Алтайскому краю рассказали, кому и насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года.
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Политика

Адвокат Трампа считает четырех послов США в Киеве ставленниками Сороса

Американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович, которая в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию президента Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.
ТАСС вчера в 17:49
Общество

Заксобрание одобрило создание Академического района в Екатеринбурге

Заксобрание Свердловской области в первом чтении приняло законопроект о создании в Екатеринбурге района Академический.
Политсовет 00:46
Армия и оружие

В посольстве опровергли слова Джонсона о «перехватах» самолётов России

Заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о якобы имевшихся нарушениях России воздушного пространства Эстонии сделаны с целью оправдать пребывание войск НАТО в странах Балтии, заявили в российском посольстве в Лондоне.
RT на русском вчера в 18:46
Общество

«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Газета.Ru вчера в 19:44
Общество

Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Известия вчера в 23:54
Биатлон

Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.
Спорт день за днем 22 декабря в 08:31
Общество

Эвакуация в зонах ЧС может стать обязательной

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство готовит изменения в законодательстве о введении обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайно ситуации.
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Хоккей

Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас»

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей. Напомним, что в стане "лавин" выступает отечественный форвард Валерий Ничушкин.
Газета.Ru 01:29
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 22 декабря в 09:29
Политика

Президент Бразилии попал в больницу после падения

В больницу политика положили после того, как он упал в своей официальной резиденции.
Телеканал 360° вчера в 23:51
Политика

Строительство «Северного потока-2» завершено на 93%

Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что на сегодняшний день завершено строительства 93,5% газопровода "Северный поток-2".
РЕН ТВ вчера в 09:41
Общество

Названы самые плохие подарки на Новый год

Российская газета вчера в 23:53
Происшествия

Журналистка издания Baza пожаловалась в СКР на избиение силовиками

Никитина просит провести проверку по факту применения насилия «неизвестным сотрудником правоохранительных органов».
Говорит Москва вчера в 10:29
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
Интерфакс вчера в 11:24
Политика

Компартия Чехии потребовала отставки главы МИД за потакание нацизму в ООН

Уйти в отставку за отказ поддержать в ООН Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма призвал главу МИД Чехии Томаша Петржичека председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), первый вице-спикер Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.
REGNUM вчера в 19:08
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Наталья Михайловна Витренко
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), доктор экономических наук. По убеждениям сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Белоруссией.
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