Энергетика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ

«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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«К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась»,— заявил господин Витренко в эфире программы «Нині вже» на «Громадьске
».
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«Нафтогаз» настаивает на переносе «точек передачи газа» на границу РФ и Украины

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