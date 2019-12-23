Энергетика
Известия«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ
«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
«К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась»,— заявил господин Витренко в эфире программы «Нині вже» на «Громадьске».Коммерсантъвчера в 16:13
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«Нафтогаз» настаивает на переносе «точек передачи газа» на границу РФ и Украины
Газета.Ruвчера в 15:36
«Нафтогаз» работает над переносом «точек передачи газа» на границу Украины и РФ
Коммерсантъвчера в 16:13
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