с чего всё началось

«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ

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Политика Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с Россией Отношения России и Китая на сегодняшний день остаются наиболее зрелыми и стабильными отношениями двух держав, они стали эталоном межгосударственного взаимовыгодного сотрудничества, заявил глава МИД КНР Ван И.

Происшествия Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.

Кино Драма «Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия Американский журнал Rolling Stone внес драму «Елена» российского режиссера Андрея Звягинцева в список, состоящий из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия, сравнив ее с работами Хичкока.