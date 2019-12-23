Энергетика
Известия«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ
«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
«К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась»,— заявил господин Витренко в эфире программы «Нині вже» на «Громадьске».Коммерсантъ16:13
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Происшествия
Суд снял арест с задержанных возле Южных Курил японских судов
Задержанные пограничниками 17 декабря возле Курильских островов пять японских судов, на которых найдено шесть тонн неучтенного осьминога, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир, сообщило в среду Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Здоровье
Названа передающаяся через собак смертельно опасная болезнь
Заразиться смертельно опасным для человека эхинококкозом можно не только через бродячих, но и домашних собак, предупредили в Роспотребнадзоре.
Политика
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Здоровье
Названы три «золотых правила» оздоровления кишечника
Медицинский эксперт из Австралии определила и назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника в организме человека, сообщает авторитетное издание The Daily Mail.
Спорт
ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым
Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Киев отреагировал на пуск поездов по Крымскому мосту
В своем посте украинская сторона изложила требование согласовывать движение поездов по Крымскому мосту с Киевом.
Политика
В Германии назвали сроки окончания строительства «Северного потока-2»
Правительство Германии ранее сообщило об уверенности окончания строительства «Северного потока-2», несмотря на санкции, введенные со стороны США.
Политика
МИД Польши возмутили слова Путина о Второй мировой войне
Ранее «ФедералПресс» писал, что 19 декабря президент РФ Владимир Путин дал ежегодную пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что Польша принимала участие в разделе Чехословакии в годы Второй мировой войны.
Общество
В Бельгии арестовали авторов скандальной выставки русского авангарда
Позапрошлой осенью в местном Музее изящных искусств открылась выставка, на которой были выставлены работы Василия Кандинского, Казимира Малевича и других известных художников.
Происшествия
В Академгородке возле бизнес-центра прорвало трубу
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", — написала Кудрявцева.
Общество
СМИ узнали об изменении правил экзамена на водительские права с января
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права с 1 января 2020 года.
Политика
Порошенко потребует ввести санкции против газовых поставок из России
Фракция "Европейская солидарность" в парламенте потребует ввести санкции против прямых поставок газа из России и созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны, заявил бывший президент Украины и глава политсилы Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина".
Политика
Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с Россией
Отношения России и Китая на сегодняшний день остаются наиболее зрелыми и стабильными отношениями двух держав, они стали эталоном межгосударственного взаимовыгодного сотрудничества, заявил глава МИД КНР Ван И.
Армия и оружие
ФАН раскрыл детали турецкой военной поддержки террористов ПНС Ливии
Происшествия
Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией
Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Кино
Драма «Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия
Американский журнал Rolling Stone внес драму «Елена» российского режиссера Андрея Звягинцева в список, состоящий из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия, сравнив ее с работами Хичкока.
Космос
«Спектр-РГ» откроет три миллиона черных дыр и изучит хребет Галактики
Биатлон
СБР огласил составы сборной России на январские этапы Кубка мира
Союз биатлонистов России утвердил составы мужской и женской национальных команд на четвёртый, пятый и шестой этапы Кубка мира.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Авто
Пять законов, которые расстроят липчан-автовладельцев в 2020 году
Автомобильные эксперты сообщили о не совсем приятных законах, которые начнут действовать с января 2020 года.
Армия и оружие
Defense Arabic: Алжир намерен купить эскадрилью Су-57
Экономика
Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа
Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Футбол
РФС смягчил наказание Гинера за критику Егорова
Напомним, Евгений Гинер был наказан за критику главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после поединка 19-го тура чемпионата России ЦСКА "Краснодар".
Кино
Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Происшествия