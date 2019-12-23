«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ

Происшествия Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.

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