Энергетика
Piter.tv«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ
"Нафтогаз" выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире телеканала "Громадське ТВ". В мероприятиях по переносу будут задействованы европейские компании.
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с чего всё началось
«К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась»,— заявил господин Витренко в эфире программы «Нині вже» на «Громадьске».Коммерсантъвчера в 16:13
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«Нафтогаз» настаивает на переносе «точек передачи газа» на границу РФ и Украины
Газета.Ruвчера в 15:36
«Нафтогаз» работает над переносом «точек передачи газа» на границу Украины и РФ
Коммерсантъвчера в 16:13
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