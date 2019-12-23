с чего всё началось

"Нафтогаз" выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире телеканала "Громадське ТВ". В мероприятиях по переносу будут задействованы европейские компании.

«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ

Происшествия Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Общество Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Экономика Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами.

Политика Песков отказался комментировать конфликт в СПЧ из-за Беслана Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщения о конфликте в СПЧ, который произошел между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета Валерием Фадеевым.

Политика Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.

Авто Обозначен срок начала реализации обновленной Skoda Octavia в РФ По данным портала «Speedme.ru», ссылающегося на один из дилерских компаний Skoda в России, новинка доберется до клиентов из нашей страны в конце второго или начале третьего квартала следующего года.

Спорт В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.

Кино Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы» Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».

Происшествия Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе Как сообщили в правоохранительных органах, следователями Следственного комитета РФ проводятся обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях, предает ТАСС.