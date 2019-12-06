с чего всё началось

Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года. Коболев отметил, что в настоящее время "Нафтогаз" работает над взысканием оставшейся суммы.

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