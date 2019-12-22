Энергетика
Новостной фронт«Нафтогаз» зашел в ловушку. 112.UA, Украина
По сообщению украинского профильного министра и других чиновников, "победа" Украины заключается в следующем.
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Экономика
Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области.
Транспорт
В Севастополь прибыл первый российский поезд
Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Российско-китайский самолет CR929 может стать однопилотным
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 может стать однопилотным.
Общество
Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным
Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Общество
Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК
Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Политика
Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет
Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
Шоу-бизнес
Елена Воробей прокомментировала мнение участницы КВН об «Аншлаге»
Шоу-бизнес
Долина вышла в свет с дочерью и подросшей внучкой
На днях артистка выбралась вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой на новогоднее шоу, прошедшее в одном из известных столичных концертных залов.
Общество
Прокуратура назвала виновных в скандале с Новотроицкой школой
Прокуратура завершила проверку по скандальным учениям МВД в Новотроицкой школе Тукаевского района.
Общество
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
Политика
Путин рассказал, как вырастут пенсии военных
Президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Футбол
Крыховяк сыграл свадьбу с французской моделью
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сыграл свадьбу накануне Рождества. Избранницей футболиста стала французская модель Селия Яунат.
Происшествия
Отравившихся в Москве детей госпитализируют
Отравившиеся дети, которые прибыли в Москву из нескольких регионов России, будут госпитализированы в больницы.
Происшествия
Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП
Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Общество
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями
Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Происшествия
После стрельбы в саратовском кафе госпитализированы двое
В саратовском кафе вечером 24 декабря произошел конфликт со стрельбой. Об этом "СарБК" сообщили источники в правоохранительных органах.
Здоровье
Стало известно, кто займёт кресло Елены Малышевой
Кресло Малышевой занял Алексей Цигельник.
Наука
Дрон на спирте провел в воздухе 12 часов
Аппарат проработал в воздухе почти 12 часов, что является рекордом. Об этом сообщил South China Morning Post.
Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
В Венгрии трагически погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева.
Транспорт
Пассажир упал на пути на «фиолетовой» ветке московского метро
Происшествия