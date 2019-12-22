Энергетика

Новостной фронтНовостной фронт«Нафтогаз» зашел в ловушку. 112.UA, Украина

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По сообщению украинского профильного министра и других чиновников, "победа" Украины заключается в следующем.
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Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Экономика

Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области.
РБК 01:05
Транспорт

В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:27
Общество

Российско-китайский самолет CR929 может стать однопилотным

Российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 может стать однопилотным.
Газета.Ru 01:01
Общество

Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Газета.Ru 01:33
Политика

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Известия вчера в 20:26
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Lenta.ru вчера в 06:42
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Армия и оружие

ВСУ восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости 01:51
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК вчера в 22:49
Общество

Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Политика

Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет

Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM вчера в 17:34
Шоу-бизнес

Елена Воробей прокомментировала мнение участницы КВН об «Аншлаге»

Новые Известия вчера в 09:12
Шоу-бизнес

Долина вышла в свет с дочерью и подросшей внучкой

На днях артистка выбралась вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой на новогоднее шоу, прошедшее в одном из известных столичных концертных залов.
WomanHit.ru 23 декабря в 10:47
Общество

Прокуратура назвала виновных в скандале с Новотроицкой школой

Прокуратура завершила проверку по скандальным учениям МВД в Новотроицкой школе Тукаевского района.
Chelny-biz.ru 01:23
Общество

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
РБК вчера в 16:01
Политика

Путин рассказал, как вырастут пенсии военных

Президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года.
URA.Ru вчера в 10:02
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru вчера в 08:12
Футбол

Крыховяк сыграл свадьбу с французской моделью

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сыграл свадьбу накануне Рождества. Избранницей футболиста стала французская модель Селия Яунат.
Матч ТВ вчера в 14:46
Транспорт

РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках

РБК 00:42
Происшествия

Отравившихся в Москве детей госпитализируют

Отравившиеся дети, которые прибыли в Москву из нескольких регионов России, будут госпитализированы в больницы.
Известия вчера в 18:38
Происшествия

Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП

Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.
ТАСС 01:18
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Life.ru вчера в 07:03
Происшествия

После стрельбы в саратовском кафе госпитализированы двое

В саратовском кафе вечером 24 декабря произошел конфликт со стрельбой. Об этом "СарБК" сообщили источники в правоохранительных органах.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:17
Здоровье

Стало известно, кто займёт кресло Елены Малышевой

Кресло Малышевой занял Алексей Цигельник.
ВашГород.ру 01:05
Наука

Дрон на спирте провел в воздухе 12 часов

Аппарат проработал в воздухе почти 12 часов, что является рекордом. Об этом сообщил South China Morning Post.
Piter.tv 01:31
Происшествия

В Венгрии погибла российская пианистка

В Венгрии трагически погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева.
РИА Новости вчера в 17:52
Транспорт

Пассажир упал на пути на «фиолетовой» ветке московского метро

Российская газета 00:33
Происшествия

Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 07:50
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