По сообщению украинского профильного министра и других чиновников, "победа" Украины заключается в следующем.

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Общество Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».

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Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

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Происшествия Отравившихся в Москве детей госпитализируют Отравившиеся дети, которые прибыли в Москву из нескольких регионов России, будут госпитализированы в больницы.

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