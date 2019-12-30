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Энергетика В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.