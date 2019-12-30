Политика

РосбалтРосбалт«Нафтогаз» завершил отделение оператора ГТС Украины

Украинский «Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) страны от своей структуры. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

РБК09:48

«Нафтогаз Украины» перестал быть бенефициаром оператора газотранспортной системы

ТАСС09:04

Отделение оператора ГТС Украины завершено

ПРАЙМ08:27

Отделение оператора газотранспортной системы Украины от «Нафтогаза» завершилось

Коммерсантъ10:44

Глава «Нафтогаза» заявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

RT на русском09:10

Оператор газотранспортной системы Украины полностью отделился от группы «Нафтогаз»

Эхо Москвы14:29

«Нафтогаз» сообщил о полном отделении независимого газового оператора

Известия09:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Авто

Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3

Автоновости дня 30.12.19 в 03:27
Кино

Сценарист «Ведьмака» показал монстра из четвертой серии, которого не увидели зрители

Сценарист сериала «Ведьмак» Деклан де Барра показал, как должен был выглядеть монстр Шелка, с которым сражался Геральт в начале четвертой серии.
CyberSport.ru 30.12.19 в 02:54
Киберспорт

Определены лучшие игры по версии Steam

Лучшей игрой для многопользовательского режима, по мнению пользователей Steam, является игра с открытым миром DayZ.
Ferra 07:17
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Известия вчера в 16:00
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Вести.Ru 10:59
Общество

Кремль назвал главное достижение 2019 года

Главным достижением 2019 года в Кремле считают устойчивость экономики и социальной системы России.
РБК вчера в 06:03
Общество

Сбежавший в Ливан Гон сначала побывал в Турции

Бывший топ-менеджер на частном самолете покинул контролируемую судом резиденцию в Токио и направился в Турцию, а затем в Ливан.
Известия 18:25
Космос

Названы главные космические проекты 2020 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в Роскосмосе рассказали об основных космических проектах России на 2020 год.
REGNUM 08:12
Общество

Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных в подвале пытках

Lenta.ru 16:31
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала первый шпагат 2020 года

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат — впервые после наступления 2020 года.
Вечерняя Москва 17:17
Шоу-бизнес

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости 12:09
Общество

В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
РИА Новости 01:00
Музыка

Финалист «Голоса» из команды Шнура извинился перед Гагариной

Телеканал 360° 14:31
Общество

В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 20:33
Футбол

«Милан» презентует Ибрагимовича 3 января

Чемпионат 30.12.19 в 17:54
Общество

В России вводятся новые меры поддержки семей с детьми

Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступают в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:25
Культура

Соседов: Пугачева еле стоит на сцене

Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Pravda.Ru 30.12.19 в 00:50
Хоккей

Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира

REGNUM вчера в 12:06
Происшествия

В немецком зоопарке при пожаре сгорели более 30 обезьян

Пожар произошел в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд, погибли все человекообразные обезьяны.
Известия 04:58
Гаджеты

Раскрыты характеристики и цены флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

Для покупки Xiaomi Mi 10 предложат в версиях 8/128 ГБ, а также в версиях с 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.
Astera вчера в 06:59
Кино

Российский прокат в выходные возглавил фильм «Холоп»

Свободная Пресса 29.12.19 в 21:46
Происшествия

Массовая драка с участием Дедов Морозов в Волжском попала на видео

В Волжском Волгоградской области праздничное мероприятие в новогоднюю ночь переросло в массовую драку.
ТК Звезда 05:30
Гаджеты

Xiaomi представила новые умные часы Watch Color

Китайская компания Xiaomi презентовала умные часы Watch Color, которые поступят в продажу в январе.
iReactor вчера в 03:27
Хоккей

«Даллас» и «Нэшвилл» сыграют в матче «Зимней классики» НХЛ

"Даллас" и "Нэшвилл" в первый день 2020 года сыграют на открытом льду в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт вчера в 19:02
Общество

Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости 12:32
Политика

Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности после предъявленных премьеру обвинений по трём делам.
RT на русском 14:09
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
REGNUM вчера в 11:48
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru 30.12.19 в 22:37
Армия и оружие

Генсек ООН выразил беспокойство в связи с прекращением моратория КНДР

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен решением КНДР прервать мораторий на ракетно-ядерные испытания.
Известия 14:36
Армия и оружие

Источник: Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе

Великобритания запросила проведения обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
РИА Новости 17:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное