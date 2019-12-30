Политика
Росбалт«Нафтогаз» завершил отделение оператора ГТС Украины
Украинский «Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) страны от своей структуры. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
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Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Кино
Сценарист «Ведьмака» показал монстра из четвертой серии, которого не увидели зрители
Сценарист сериала «Ведьмак» Деклан де Барра показал, как должен был выглядеть монстр Шелка, с которым сражался Геральт в начале четвертой серии.
Киберспорт
Определены лучшие игры по версии Steam
Лучшей игрой для многопользовательского режима, по мнению пользователей Steam, является игра с открытым миром DayZ.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину
Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Общество
Кремль назвал главное достижение 2019 года
Главным достижением 2019 года в Кремле считают устойчивость экономики и социальной системы России.
Общество
Сбежавший в Ливан Гон сначала побывал в Турции
Бывший топ-менеджер на частном самолете покинул контролируемую судом резиденцию в Токио и направился в Турцию, а затем в Ливан.
Космос
Названы главные космические проекты 2020 года
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в Роскосмосе рассказали об основных космических проектах России на 2020 год.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала первый шпагат 2020 года
Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат — впервые после наступления 2020 года.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье
В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
Музыка
Финалист «Голоса» из команды Шнура извинился перед Гагариной
Общество
В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM.
Футбол
«Милан» презентует Ибрагимовича 3 января
Общество
В России вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступают в силу с 1 января 2020 года.
Культура
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Хоккей
Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира
Происшествия
В немецком зоопарке при пожаре сгорели более 30 обезьян
Пожар произошел в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд, погибли все человекообразные обезьяны.
Гаджеты
Раскрыты характеристики и цены флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Для покупки Xiaomi Mi 10 предложат в версиях 8/128 ГБ, а также в версиях с 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.
Кино
Российский прокат в выходные возглавил фильм «Холоп»
Происшествия
Массовая драка с участием Дедов Морозов в Волжском попала на видео
В Волжском Волгоградской области праздничное мероприятие в новогоднюю ночь переросло в массовую драку.
Гаджеты
Xiaomi представила новые умные часы Watch Color
Китайская компания Xiaomi презентовала умные часы Watch Color, которые поступят в продажу в январе.
Хоккей
«Даллас» и «Нэшвилл» сыграют в матче «Зимней классики» НХЛ
"Даллас" и "Нэшвилл" в первый день 2020 года сыграют на открытом льду в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Политика
Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности после предъявленных премьеру обвинений по трём делам.
Энергетика
В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году
Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Армия и оружие
Генсек ООН выразил беспокойство в связи с прекращением моратория КНДР
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен решением КНДР прервать мораторий на ракетно-ядерные испытания.
Армия и оружие
Источник: Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе
Великобритания запросила проведения обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.