Политика
Росбалт«Нафтогаз» завершил отделение оператора ГТС Украины
Украинский «Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) страны от своей структуры. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
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Общество
Под этими двумя знаками зодиака рождаются гении
Астрологи назвали два самых одаренных знака зодиакального созвездия.
Наука
Простуда против гриппа, или как защититься от вируса с помощью другой инфекции
Шотландские исследователи доказали, что два вируса препятствуют распространению друг друга, так что шансов заразиться простудой во время вспышек гриппа намного меньше.
Гаджеты
Без сети на маршруте: офлайн-навигаторы для Android
Не всё работает в офлайн-режиме, но со своей задачей по выстраиванию и ведению маршрута приложение справляется.
Общество
Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее
Политика
Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Киберспорт
Определены лучшие игры по версии Steam
Лучшей игрой для многопользовательского режима, по мнению пользователей Steam, является игра с открытым миром DayZ.
Политика
Особое мнение: Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор сайта "Carnegie.ru" был сегодня в "Особом мнении".
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Единоборства
Боец Али Исаев нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Боец смешанного стиля представляющий Дагестан Али Исаев нокаутировал своего оппонента американца Джареда Рошольта.
Наука
Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды
Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Энергетика
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ
«Арсенал» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Происшествия
Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
Политика
Адвокат Трампа готов дать показания по делу об импичменте
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил о готовности дать показания по делу об импичменте американского лидера.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона
Накануне ведущая показала грудь после удаления силикона.
Политика
Помпео отложил визит на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
Баскетбол
Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн
Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
Армия и оружие
Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW
Военные передали сирийскому госинформагентству SANA, что во время боевых действий в деревнях и городах Идлиба армия нашла большое количество оружия и боеприпасов, включая артиллерию, ракеты к пусковым установкам ПТРК TOW американского производства, большой ударный беспилотник, четыре малых БПЛА, штурмовые и снайперские винтовки, артиллерийские и минометные боеприпасы, пулеметные патроны.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Политика
Украинское Госбюро расследований обнаружило у себя кризис
Госбюро расследований Украины сообщило, что обнаружило в своей деятельности "кризисные явления".
Политика
Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем
Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.