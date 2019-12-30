Политика

РосбалтРосбалт«Нафтогаз» завершил отделение оператора ГТС Украины

Украинский «Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) страны от своей структуры. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

РБК09:48

«Нафтогаз Украины» перестал быть бенефициаром оператора газотранспортной системы

ТАСС09:04

Отделение оператора ГТС Украины завершено

ПРАЙМ08:27

Отделение оператора газотранспортной системы Украины от «Нафтогаза» завершилось

Коммерсантъ10:44

Глава «Нафтогаза» заявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

RT на русском09:10

Оператор газотранспортной системы Украины полностью отделился от группы «Нафтогаз»

Эхо Москвы14:29

«Нафтогаз» сообщил о полном отделении независимого газового оператора

Известия09:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:02, Ашберн
Общество

Под этими двумя знаками зодиака рождаются гении

Астрологи назвали два самых одаренных знака зодиакального созвездия.
YakutiaMedia.ru 30.12.19 в 20:40
Политика

Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных в подвале пытках

Lenta.ru 16:31
Наука

Простуда против гриппа, или как защититься от вируса с помощью другой инфекции

Шотландские исследователи доказали, что два вируса препятствуют распространению друг друга, так что шансов заразиться простудой во время вспышек гриппа намного меньше.
Телеканал 360° вчера в 20:08
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
Гаджеты

Без сети на маршруте: офлайн-навигаторы для Android

Не всё работает в офлайн-режиме, но со своей задачей по выстраиванию и ведению маршрута приложение справляется.
Популярная механика 26.12.19 в 19:01
Общество

Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее

РИА Новости 12:32
Политика

Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
РИА Новости 13:48
Происшествия

На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
RT на русском 11:15
Общество

В России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
РИА Новости 10:06
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

РБК 13:04
Кино

Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»

Фильм Про 04:15
Киберспорт

Определены лучшие игры по версии Steam

Лучшей игрой для многопользовательского режима, по мнению пользователей Steam, является игра с открытым миром DayZ.
Ferra 07:17
Политика

Особое мнение: Александр Баунов

Александр Баунов, главный редактор сайта "Carnegie.ru" был сегодня в "Особом мнении".
Эхо Москвы 15:15
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Единоборства

Боец Али Исаев нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Боец смешанного стиля представляющий Дагестан Али Исаев нокаутировал своего оппонента американца Джареда Рошольта.
Лезги газет 16:16
Наука

Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды

Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.
News.ru 30.12.19 в 07:16
Футбол

Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера «Саутгемптона»

РБК 14:20
Спорт

Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»

РИА Новости 08:28
Энергетика

Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 10:02
Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ

«Арсенал» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 16:53
Происшествия

Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
РИА Новости 30.12.19 в 07:08
Политика

Адвокат Трампа готов дать показания по делу об импичменте

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил о готовности дать показания по делу об импичменте американского лидера.
News.ru 16:53
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона

Накануне ведущая показала грудь после удаления силикона.
Wday.ru вчера в 02:00
Политика

Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
РИА Новости 16:31
Баскетбол

Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн

Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
ТАСС Спорт 16:33
Армия и оружие

Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW

Военные передали сирийскому госинформагентству SANA, что во время боевых действий в деревнях и городах Идлиба армия нашла большое количество оружия и боеприпасов, включая артиллерию, ракеты к пусковым установкам ПТРК TOW американского производства, большой ударный беспилотник, четыре малых БПЛА, штурмовые и снайперские винтовки, артиллерийские и минометные боеприпасы, пулеметные патроны.
Военное обозрение 14:18
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru 16:14
Политика

Украинское Госбюро расследований обнаружило у себя кризис

Госбюро расследований Украины сообщило, что обнаружило в своей деятельности "кризисные явления".
Комсомольская правда 16:58
Политика

Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Известия вчера в 23:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное