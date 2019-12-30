Политика

РосбалтРосбалт«Нафтогаз» завершил отделение оператора ГТС Украины

Украинский «Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) страны от своей структуры. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
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«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

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Отделение оператора ГТС Украины завершено

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