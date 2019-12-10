Политика
RT на русском«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
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Политика
Лавров анонсировал продолжение диалога с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал продолжение диалога с США для нормализации отношений.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Иосиф Пригожин прокомментировал аварию с участием Арсения, сына Валерии.
Политика
Путин: Ленин заложил мину под государственность России
Российский лидер считает, что он заложил мину под тысячелетнюю государственность России.
Происшествия
Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Политика
Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик
27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Политика
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Общество
Не стало бывшего мэра столицы Юрия Лужкова
Здоровье
Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений
Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Кино
Первые кадры «Вечных» потрясли зрителей: «Не похоже ни на один из фильмов Marvel»
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA по России
Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) требует анализа, в том числе и того, что лежит на поверхности – таким образом президент России Владимир Путин прокомментировал санкции организации в отношении российского спорта.
Политика
Путин ответил Киеву стихами про газ
Путин конкретизировал: газ может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас получают конечные потребители, прежде всего промышленные.
Авто
Составлен топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 1 до 1,5 млн рублей
Экономика
Почему Киев импортирует российский картофель
Из-за неурожая Киев вынужден закупать картофель в других странах - причем значительная часть импорта приходится на Россию.
Культура
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским
Российский телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа» 11 декабря, следует из программы передач.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» приняли итоговое коммюнике после саммита
Участники саммита «нормандской четверки» договорились о принятии немедленных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта на востоке Украины.
Футбол
Божовича во вторник могут уволить из «Крыльев Советов»
Во вторник главный тренер самарского клуба «Крылья Советов» Миодраг Божович может быть отправлен в отставку с занимаемой должности.
Футбол
«Спартак» проведет зимние тренировочные сборы в ОАЭ, Катаре и Сочи
Московский "Спартак" проведет зимние тренировочные сборы в Абу-Даби (ОАЭ), Дохе (Катар) и в Сочи, сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Политика
Захарова призвала Зеленского пустить журналистов из России на Украину
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обеспечить реальный допуск журналистов из России в страну.
Шоу-бизнес
Энн Хэтэуэй родила второго ребенка
Актриса жаловалась на трудности с зачатием В Сети появилась радостная новость — в семье 37-летней звезды "Дневника принцессы" Энн Хэтэуэй и 38-летннего дизайнера Адама Шульмана случилось пополнение.
Политика
Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»
Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на встречу в «нормандском формате», заявив, что оснований для эйфории нет.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Общество