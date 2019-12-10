Политика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
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В «Нафтогазе» отказались праздновать победу из-за наличия у РФ «козырей»

Газета.Ru13:19

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

РБК12:46

Глава «Нафтогаза» признал наличие у «Газпрома» «козырей» в споре с Украиной

ТАСС11:39

В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

РЕН ТВ11:57

«Нафтогаз» заявил о козырях «Газпрома» на переговорах по газу

Rambler News Service11:12

«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

RT на русском10:50

«Нафтогаз» заявил, что у «Газпрома» остались «козыри» на переговорах

РИА Новости10:41
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Политика

Лавров анонсировал продолжение диалога с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал продолжение диалога с США для нормализации отношений.
Lenta.ru 14:20
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Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 06:13
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Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Иосиф Пригожин прокомментировал аварию с участием Арсения, сына Валерии.
Piter.tv вчера в 23:19
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Российский лидер считает, что он заложил мину под тысячелетнюю государственность России.
News.ru 11:14
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Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
RT на русском 14:17
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Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик

27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Ведомости 11:57
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.
RT на русском 12:18
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
ТАСС вчера в 11:01
Общество

Не стало бывшего мэра столицы Юрия Лужкова

Газета.Ru 10:21
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 14:21
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Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений

Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.
RT на русском 07 декабря в 20:45
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Российская газета 09:39
Кино

Первые кадры «Вечных» потрясли зрителей: «Не похоже ни на один из фильмов Marvel»

Popcornnews.ru вчера в 07:00
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Спорт

Путин отреагировал на решение WADA по России

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) требует анализа, в том числе и того, что лежит на поверхности – таким образом президент России Владимир Путин прокомментировал санкции организации в отношении российского спорта.
Толк вчера в 20:41
Политика

Путин ответил Киеву стихами про газ

Путин конкретизировал: газ может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас получают конечные потребители, прежде всего промышленные.
Российская газета вчера в 19:26
Авто

Составлен топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 1 до 1,5 млн рублей

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Экономика

Почему Киев импортирует российский картофель

Из-за неурожая Киев вынужден закупать картофель в других странах - причем значительная часть импорта приходится на Россию.
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ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

Российский телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа» 11 декабря, следует из программы передач.
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Политика

Лидеры «нормандской четверки» приняли итоговое коммюнике после саммита

Участники саммита «нормандской четверки» договорились о принятии немедленных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта на востоке Украины.
Политическая Экспертиза 03:34
Футбол

Божовича во вторник могут уволить из «Крыльев Советов»

Во вторник главный тренер самарского клуба «Крылья Советов» Миодраг Божович может быть отправлен в отставку с занимаемой должности.
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Футбол

«Спартак» проведет зимние тренировочные сборы в ОАЭ, Катаре и Сочи

Московский "Спартак" проведет зимние тренировочные сборы в Абу-Даби (ОАЭ), Дохе (Катар) и в Сочи, сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
РИА Новости 12:31
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
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Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

РИА Новости 10:28
Политика

Захарова призвала Зеленского пустить журналистов из России на Украину

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обеспечить реальный допуск журналистов из России в страну.
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Энн Хэтэуэй родила второго ребенка

Актриса жаловалась на трудности с зачатием В Сети появилась радостная новость — в семье 37-летней звезды "Дневника принцессы" Энн Хэтэуэй и 38-летннего дизайнера Адама Шульмана случилось пополнение.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на встречу в «нормандском формате», заявив, что оснований для эйфории нет.
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Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
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Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3

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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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