Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.

«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Политика Лавров анонсировал продолжение диалога с США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал продолжение диалога с США для нормализации отношений.

Политика Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Здоровье Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.

Политика Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.

Политика Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.

Спорт Путин отреагировал на решение WADA по России Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) требует анализа, в том числе и того, что лежит на поверхности – таким образом президент России Владимир Путин прокомментировал санкции организации в отношении российского спорта.

Политика Путин ответил Киеву стихами про газ Путин конкретизировал: газ может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас получают конечные потребители, прежде всего промышленные.

Экономика Почему Киев импортирует российский картофель Из-за неурожая Киев вынужден закупать картофель в других странах - причем значительная часть импорта приходится на Россию.

Политика Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.

Шоу-бизнес Энн Хэтэуэй родила второго ребенка Актриса жаловалась на трудности с зачатием В Сети появилась радостная новость — в семье 37-летней звезды "Дневника принцессы" Энн Хэтэуэй и 38-летннего дизайнера Адама Шульмана случилось пополнение.