Политика
Вести.Ru«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
В "Нафтогазе" рассказали, что сейчас стороны буквально сражаются "за каждую запятую" в договоре. И несмотря на достижение определенного прогресса, итоговые тексты соглашения до сих пор не готовы.
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Общество
Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
Политика
Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента
Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства».
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Политика
Киев и Донбасс провели обмен пленными
Культура
Умер народный артист России Константин Юченков
На 73-м году жизни умер ведущий актёр Тверского академического театра драмы и народный артист России Константин Юченков.
Общество
Пользователи Госуслуг утекли в сеть
Автор поста выложил файл с данными более 28 тысяч пользователей.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Спорт
Лыжница Непряева взяла бронзу в спринте на «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева показала третий результат в спринте свободным стилем в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
Шоу-бизнес
Галкин объяснил, почему Пугачева не смогла прийти на прощание с Волчек
Телеведущий и шоумен Максим Галкин, выступая на церемонии прощания с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек, охарактеризовал ее как мужественного человека.
Происшествия
Пропавшие на Урале туристы самостоятельно вернулись на турбазу
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Гаджеты
Realme DART и SUPERDART: новые имена для быстрой зарядки
В сообщении сказано о том, что были поданы заявки на регистрацию торговых марок «DART» и «SUPERDART», а соответствующие им изображения логотипов говорят о том, что они связаны с быстрой зарядкой.
Авто
Автомобили, которые покинули российский рынок в 2019 году
Игры
Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption
Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Политика
Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина
Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).
Авто
За 670 000 рублей эта машина, похожая на Cybertruck, станет вашей
Миллиардер-предприниматель Илон Маск впервые представил свою новую концепцию электрического Cybertruck еще в ноябре на мероприятии в Лос-Анджелесе, где было много проколов.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Происшествия
В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку
Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
Единоборства
Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч
Кино
Это Nyx Assassin или Weaver? Монстра из «Ведьмака» сравнили с героями Dota 2
Один из монстров в сериале «Ведьмак» оказался очень похож на персонажей Weaver и Nyx Assassin из Dota 2. На этот факт обратили внимание пользователи reddit, посмотревшие четвертый эпизод шоу от Netflix.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились с открытым письмом к ВФЛА
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков обратились с открытым письмом к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Армия и оружие
Саудовская Аравия хочет обслуживать ЗРК Patriot своими силами
Саудовская Аравия подписывает соглашение с американской компанией Raytheon, связанное с техническим обслуживанием комплексов ПВО-ПРО Patriot.
Общество
Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной
Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
Происшествия
В штате Нью-Йорк задержан подозреваемый в нападении на дом раввина
В американском штате Нью-Йорк полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении у дома раввина, сообщила полиция города Рамапо.
Общество
Доктор судится с Apple из-за функции выявления аритмии в Apple Watch
В своём иске господин Визел утверждает, что функция Apple Watch явно нарушила его патент, который ознаменовал новаторские шаги в мониторинге аритмии.