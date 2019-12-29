Политика

Вести.RuВести.Ru«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

В "Нафтогазе" рассказали, что сейчас стороны буквально сражаются "за каждую запятую" в договоре. И несмотря на достижение определенного прогресса, итоговые тексты соглашения до сих пор не готовы.
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«Нафтогаз» заявил о несогласованности текстов договоров по транзиту

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