Политика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа

Россия и Украина продолжают работу над соглашениями о транзите газа, однако их тексты остаются "несогласованными". Об этом в своем фейсбуке написал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. По его словам, "стороны достигли определенного прогресса", однако "борьба идет за каждую запятую".
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Андрей Коболев
Последние несколько дней наша команда работала с русскими над согласованием текстов договоров для выполнения подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет.
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