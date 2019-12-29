Политика
Вести.Ru«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
В "Нафтогазе" рассказали, что сейчас стороны буквально сражаются "за каждую запятую" в договоре. И несмотря на достижение определенного прогресса, итоговые тексты соглашения до сих пор не готовы.
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Политика
Начался обмен пленными между Донбассом и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной, с другой, начался под Горловкой.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Единоборства
Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Фигурное катание
Стал известен состав сборной России на чемпионате Европы в Граце
Происшествия
Убийцу двухлетней девочки задержали в Москве
В Москве следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двухлетней девочки.
Армия и оружие
WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе
Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Шоу-бизнес
Фанаты обнаружили оптическую иллюзию на снимках Полины Гагариной
Певица Полина Гагарина опубликовала несколько своих фотографий, на которых поклонники звезды обнаружили оптическую иллюзию.
Политика
Посол России в Польше был вызван в польский МИД
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Происшествия
В Тольятти во время выступления упал канатоходец
Происшествия
Россиянка пострадала в ДТП с автобусом, перевернувшимся в Эстонии
Ранее Sputnik Эстония сообщил, что автобус фирмы Eccolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, их доставили в больницу.
Биатлон
Мухамедзянов победил в спринте на «Ижевской винтовке»
Авто
В Турции создан собственный автомобиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил журналистам первый национальный автомобиль.
Армия и оружие
США усилили военную активность у берегов Чукотки
Ранее на итоговой коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу сообщил о подготавливаемой США к 2022 году антироссийской инициативы «четыре по тридцать», которая предусматривает наращивание сил в Европе по схеме: в 30-суточную готовности иметь к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.
Гаджеты
Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач
Путин отметил, что строители моста "сами счастливы за результат, которого добились".
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
Общество
Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году
Всего на конец 2019 года из 39 полигонов твердых бытовых отходов в Московской области были закрыты 28, оставшиеся 11 полигонов планируют закрыть к 2021 году.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Общество
В Минске проходит акция против интеграции России и Белоруссии
Очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной акции интеграции с Россией проходит в воскресенье в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала фото своего разорвавшегося грудного импланта
Кудрявцева рассказала, что показала снимки не для запугивания, а для понимания "катастрофы".
Шоу-бизнес
Наташа Королева не собирается венчаться с Сергеем Глушко
Наташа Королева рассказала, появилось ли у неё желание венчаться с Сергеем Глушко.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Политика
Немцы возложили ответственность за решение проблем на Меркель и Путина
Жители Германии посчитали, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель будут играть наиболее важные роли при решении глобальных проблем на международной арене.
Происшествия