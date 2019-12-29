В "Нафтогазе" рассказали, что сейчас стороны буквально сражаются "за каждую запятую" в договоре. И несмотря на достижение определенного прогресса, итоговые тексты соглашения до сих пор не готовы.

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Хоккей Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.

Армия и оружие WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

Политика Посол России в Польше был вызван в польский МИД Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.

Происшествия Россиянка пострадала в ДТП с автобусом, перевернувшимся в Эстонии Ранее Sputnik Эстония сообщил, что автобус фирмы Eccolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, их доставили в больницу.

Армия и оружие США усилили военную активность у берегов Чукотки Ранее на итоговой коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу сообщил о подготавливаемой США к 2022 году антироссийской инициативы «четыре по тридцать», которая предусматривает наращивание сил в Европе по схеме: в 30-суточную готовности иметь к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

Общество Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году Всего на конец 2019 года из 39 полигонов твердых бытовых отходов в Московской области были закрыты 28, оставшиеся 11 полигонов планируют закрыть к 2021 году.

Общество В Минске проходит акция против интеграции России и Белоруссии Очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной акции интеграции с Россией проходит в воскресенье в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.

Спорт Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).