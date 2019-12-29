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Вести.Ru«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
В "Нафтогазе" рассказали, что сейчас стороны буквально сражаются "за каждую запятую" в договоре. И несмотря на достижение определенного прогресса, итоговые тексты соглашения до сих пор не готовы.
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Сборная России по хоккею разгромила Канаду на молодежном ЧМ
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Завершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР
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Умер народный артист Константин Юченков
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Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
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Женщина-астронавт NASA поставила рекорд по пребыванию в космосе
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Боатенг: «Деньги являются проклятием нынешнего футбола»
Некоторые 19-летние футболисты ездят на дорогих авто, они получают деньги и счастливы.
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В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
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В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией
Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
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Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров
Проект вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена Lindemann, недавно разродившийся вторым альбомом F & M, продолжает публиковать весьма кинематографичные клипы на песни из него.
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В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
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По словам Шульте, полная разрядка батареи смартфона негативно сказывается на её ресурсе.
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Бывший украинский пленный зарабатывает себе медаль от Зеленского
На видео попало «выступление» одного из освобожденных пленных, который начал расхваливать Зеленского, который якобы его освободил.
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В компании WhatsApp начали тестировать новую функцию исчезающих сообщений в групповых чатах.
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При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
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Стало известно, когда представят новую модель сверхпопулярной линейки умных часов Amazfit Bip
Несколько дней назад стало известно, что компания Huami готовится представить умные часы Amazfit Bip S, которые придут на смену очень популярной модели Bip.
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Бывший ведущий Top Gear объяснил низкое качество российских авто
Стоит упомянуть, что аналогичное впечатление на бывшего ведущего Top Gear оказали и туалеты предприятия ЗИЛ, которые он посетил в 2014-м.
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Две футболистки сборной США поженились
Футболистки сборной США Али Кригер и Эшлин Харрис вступили в брак. Церемония бракосочетания прошла в Майами на Вилле Вискайя.
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На 30-м километре шоссе Таллин - Нарва съехал в кювет рейсовый автобус, следовавший из Санкт-Петербурга.
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Украинский террорист Сенцов считает обмен пленными несправедливым
Напомним, украинский журналист Олег Сенцов был осужден на 20 лет в России за подготовку теракта в Крыму в составе террористической группы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но был помилован и освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года.