Политика

Вести.RuВести.Ru«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

В "Нафтогазе" рассказали, что сейчас стороны буквально сражаются "за каждую запятую" в договоре. И несмотря на достижение определенного прогресса, итоговые тексты соглашения до сих пор не готовы.
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«Нафтогаз» заявил о несогласованности текстов договоров по транзиту

RT на русском03:32

Москва и Киев все еще не утвердили текст соглашения по транзиту газа

Эхо Москвы01:30

«Нафтогаз» заявил о «борьбе за каждую запятую» в соглашении с «Газпромом»

РБКвчера в 17:37

Главные новости к утру 29 декабря

Коммерсантъвчера в 23:07

Глава «Нафтогаза» сообщил, что тексты соглашений по транзиту газа пока не согласованы

ТАССвчера в 18:29

Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 декабря

Интерфакс00:30

«Нафтогаз»: Согласованных с «Газпромом» текстов соглашений на транзит газа еще нет

ПРАЙМвчера в 15:40
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