Политика
Вести.Ru«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
В "Нафтогазе" рассказали, что сейчас стороны буквально сражаются "за каждую запятую" в договоре. И несмотря на достижение определенного прогресса, итоговые тексты соглашения до сих пор не готовы.
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Происшествия
В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга
В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
Происшествия
Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане
Пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты обнародовала в Facebook поминутную хронологию авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря с лайнером Fokker 100 перевозчика Bek Air.
Политика
В Донбассе начался обмен пленными
Происшествия
В Тольятти во время выступления упал канатоходец
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Музыка
Георгий Колдун стал вторым в шоу X-Фактор в Украине
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Происшествия
В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб
Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
Футбол
Судья целуется с коллегой на поле — видео. Она известна не только этим
Благотворительный матч в Уберландии. pic.twitter.com / tc9IF4gSaq — spivakinho (@ spivak_alex) 27 декабря 2019 г. Еще Фернанда известна тем, что, работая на одном из летних матчей, сделала вид, что потянулась за желтой карточкой, а на самом деле достала платок и вытерла пот со лба.
Технологии
Разработчик потерял свою игру 25 лет назад и нашёл её на чужом стриме
25 лет назад разработчик Рик Брюстер (Rick Brewster), когда был ещё ребёнком, создал ролевую игру.
Армия и оружие
В Пентагоне обещают следить за учениями России, Китая и Ирана
Официальный представитель пресс-службы Минобороны США Шон Робертсон сообщил журналистам, что в ведомстве планируют пристально наблюдать за совместными учениями России, Китая и Ирана в Аравийском море.
Политика
Операторы платежных систем станут сообщать клиентам о блокировке в этот же день
Операторы платежных систем начнут информировать клиентов о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах в день самой блокировки, соответствующий Федеральный закон 28 декабря подписал президент России Владимир Путин.
Гаджеты
Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold
Политика
Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши
Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Происшествия
В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении с ножом у синагоги
Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина недалеко у синагоги, из-за которого пострадали пять человек.
Политика
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о соглашениях с Россией
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил слова главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева о том, что тексты соглашений между Москвой и Киевом не были согласованы.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Политика
Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене
Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
Происшествия
Спасатели ищут пропавших в Свердловской области туристов
На поиски незарегистрированной группы выдвинулись шесть участников спасательного отряда и вертолёт Ми-8 уральского МЧС, передаёт «Интерфакс».
Происшествия
В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП
Общество
«Роскосмос» осуществит около 50 космических пусков в 2020 году
Общество
Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Общество
Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения — так называемые курилки.