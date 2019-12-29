В "Нафтогазе" рассказали, что сейчас стороны буквально сражаются "за каждую запятую" в договоре. И несмотря на достижение определенного прогресса, итоговые тексты соглашения до сих пор не готовы.

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

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Общество Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Происшествия В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.

Футбол Судья целуется с коллегой на поле — видео. Она известна не только этим Благотворительный матч в Уберландии. pic.twitter.com / tc9IF4gSaq — spivakinho (@ spivak_alex) 27 декабря 2019 г. Еще Фернанда известна тем, что, работая на одном из летних матчей, сделала вид, что потянулась за желтой карточкой, а на самом деле достала платок и вытерла пот со лба.

Политика Операторы платежных систем станут сообщать клиентам о блокировке в этот же день Операторы платежных систем начнут информировать клиентов о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах в день самой блокировки, соответствующий Федеральный закон 28 декабря подписал президент России Владимир Путин.

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Общество Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута» Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.

Шоу-бизнес Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.