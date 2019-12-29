Политика

Вести.RuВести.Ru«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

В "Нафтогазе" рассказали, что сейчас стороны буквально сражаются "за каждую запятую" в договоре. И несмотря на достижение определенного прогресса, итоговые тексты соглашения до сих пор не готовы.
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«Нафтогаз» заявил о несогласованности текстов договоров по транзиту

RT на русском03:32

«Нафтогаз» заявил о «борьбе за каждую запятую» в соглашении с «Газпромом»

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Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 декабря

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Глава «Нафтогаза» сообщил, что тексты соглашений по транзиту газа пока не согласованы

ТАССвчера в 18:29

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«Нафтогаз»: Согласованных с «Газпромом» текстов соглашений на транзит газа еще нет

ПРАЙМвчера в 15:40
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В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:19
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Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
РБК 04:52
Футбол

Судья целуется с коллегой на поле — видео. Она известна не только этим

Благотворительный матч в Уберландии. pic.twitter.com / tc9IF4gSaq — spivakinho (@ spivak_alex) 27 декабря 2019 г. Еще Фернанда известна тем, что, работая на одном из летних матчей, сделала вид, что потянулась за желтой карточкой, а на самом деле достала платок и вытерла пот со лба.
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Технологии

Разработчик потерял свою игру 25 лет назад и нашёл её на чужом стриме

25 лет назад разработчик Рик Брюстер (Rick Brewster), когда был ещё ребёнком, создал ролевую игру.
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В Пентагоне обещают следить за учениями России, Китая и Ирана

Официальный представитель пресс-службы Минобороны США Шон Робертсон сообщил журналистам, что в ведомстве планируют пристально наблюдать за совместными учениями России, Китая и Ирана в Аравийском море.
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Операторы платежных систем станут сообщать клиентам о блокировке в этот же день

Операторы платежных систем начнут информировать клиентов о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах в день самой блокировки, соответствующий Федеральный закон 28 декабря подписал президент России Владимир Путин.
Известия 04:36
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Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold

Ferra 26 декабря в 12:08
Политика

Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

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Газета.Ru вчера в 13:01
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Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина недалеко у синагоги, из-за которого пострадали пять человек.
РБК 03:12
Политика

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о соглашениях с Россией

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил слова главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева о том, что тексты соглашений между Москвой и Киевом не были согласованы.
Аргументы недели 03:43
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 27 декабря в 04:14
Политика

Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене

Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
REGNUM 27 декабря в 06:33
Происшествия

Спасатели ищут пропавших в Свердловской области туристов

На поиски незарегистрированной группы выдвинулись шесть участников спасательного отряда и вертолёт Ми-8 уральского МЧС, передаёт «Интерфакс».
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
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Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения — так называемые курилки.
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Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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