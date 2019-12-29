Политика

Вести.RuВести.Ru«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

В "Нафтогазе" рассказали, что сейчас стороны буквально сражаются "за каждую запятую" в договоре. И несмотря на достижение определенного прогресса, итоговые тексты соглашения до сих пор не готовы.
Читать в источнике
Комментировать96
Андрей Коболев
Последние несколько дней наша команда работала с русскими над согласованием текстов договоров для выполнения подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет.
— Андрей Коболев, украинский предпринимательПРАЙМ 15:40

Подробнее о событии

Главные новости к утру 29 декабря

Коммерсантъ23:07

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов договоров по транзиту газа

РИА Новости19:22

Согласованных с «Газпромом» текстов соглашений на транзит газа еще нет - «Нафтогаз»

ПРАЙМ15:40

«Нафтогаз» заявил об отсутствии согласованного текста соглашения по газу

Lenta.ru18:40

Глава «Нафтогаза» сообщил, что тексты соглашений по транзиту газа пока не согласованы

ТАСС18:29

«Нафтогаз» заявил о «борьбе за каждую запятую» в соглашении с «Газпромом»

РБК17:37

В «Нафтогазе» отметили несогласованность текстов соглашений по транзиту

RT на русском19:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:14, Ашберн
Общество

Правительство разъяснило новые правила регистрации машин

С 1 января 2020 года изменятся правила регистрации автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
RT на русском 26 декабря в 13:04
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
REGNUM 21:16
Единоборства

Прощание с Японией: Федор Емельяненко проведет бой с Джексоном

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко утром в воскресенье в японской Сайтаме проведет один из своих последних боев в карьере против американца Куинтона Джексона на совместном турнире Bellator и Rizin.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье

Собаки на Дальнем Востоке заражают своих хозяев опасным заболеванием

Человек может и не знать, что заражен опасным заболеванием — чаще всего оно проявляется без симптомов, а обнаруживается случайно во время рентгена или УЗИ внутренних органов.
Восток-Медиа 26 декабря в 02:17
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США провёл разведку у границ Крыма

Как сообщает телеканал RT со ссылкой на мониторинговый ресурс воздушного движения «Plane Radar», БПЛА ВВС США RQ-4B-40 «Global Hawk» провёл воздушную разведку у границ крымского полуострова.
Военное дело 00:58
Игры

Разрабатывать игры для PlayStation 5 станет куда проще

The GEEK 15:36
Политика

Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Газета.Ru 13:01
Хоккей

Овечкин стал лучшим бомбардиром НХЛ десятилетия

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в проигранном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролина Харрикейнз" (4:6).
Газета.Ru 22:14
Здоровье

Исследование выявило рост заболеваемости детей в России

В России с 2000 по 2018 год общая заболеваемость детей до 14 лет выросла на 19%.
RT на русском 23:00
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Происшествия

В Мексике при нападении на автозаправку погибли шесть человек

Шесть человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения на группу людей возле автозаправочной станции в мексиканском городе Урьянгато (штат Гуанахуато).
РБК 22:42
Здоровье

Врач посоветовал замену картошке и колбасе в салате «Оливье»

Врач посоветовала при приготовлении сладкого выбирать низкокалорийные рецепты и добавлять как можно меньше жиров – масла и маргарина.
Rambler News Service вчера в 09:13
Политика

«Про что нам будет говорить Земан? Про 68-й мы и сами помним»: Сатановский без обиняков поставил Чехию на место

Сатановский в своём телеграм-канале "Армагеддоныч" без обиняков заметил, что президент Чехии, хоть и "порядочный человек, из европейских политиков - один из самых нормальных", но напоминать нам ничего не надо.
Царьград 10:48
Фигурное катание

Глава ФФККР прокомментировал состав сборной России на ЧЕ-2020

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года в Граце.
RT на русском 22:27
Происшествия

2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США

В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Интерфакс 19:06
Энергетика

Новый норвежский сорт нефти Johan Sverdrup угрожает Urals в Европе

Норвежский сорт нефти Johan Sverdrup вышел на рынок только в ноябре, но уже имеет все шансы стать серьёзным конкурентом российской смеси Urals благодаря близким качественным характеристикам и выгодной логистике, говорят источники в отрасли.
Агентство нефтегазовой информации 00:38
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости 15:17
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 09:54
Политика

В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент

В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
РИА Новости 17:34
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Локомотив», прервав неудачную серию

Чемпионат 13:47
Футбол

В «Монако» сменился главный тренер

Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
РБК 16:57
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Костенко сломала руку

На днях Анастасия Костенко, которая готовится подарить Дмитрию Тарасову второго ребенка, сломала руку.
Srnsk вчера в 16:05
Происшествия

Двух экс-спецназовцев обвинили в убийствах в Москве

В отношении троих возбуждены уголовные дела по статье "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление".
Газета.Ru 26 декабря в 10:43
Политика

Объявлена дата обмена пленными между Киевом и Донбассом

Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса намечена на 29 декабря.
ТВ Центр 03:01
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

Коммерсантъ 09:08
Происшествия

Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд

РБК 12:10
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Армия и оружие

Мадуро рассматривал возможность направить войска в Бразилию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обдумывал возможность приказать армейским подразделениям нарушить бразильскую границу для ареста венесуэльских военнослужащих, подозреваемых в атаке воинской части, сообщило 28 декабря гостелевидение Венесуэлы.
REGNUM 21:04
Общество

В ДФО «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов для льготников

"Аэрофлот приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям", - говорится в сообщении.
РИА Новости 22:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное