Политика

Вести.RuВести.Ru«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

В "Нафтогазе" рассказали, что сейчас стороны буквально сражаются "за каждую запятую" в договоре. И несмотря на достижение определенного прогресса, итоговые тексты соглашения до сих пор не готовы.
Читать в источнике
Комментировать144
Андрей Коболев
Последние несколько дней наша команда работала с русскими над согласованием текстов договоров для выполнения подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет.
— Андрей Коболев, украинский предпринимательПРАЙМ вчера в 15:40

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 декабря

Интерфакс00:30

Главные новости к утру 29 декабря

Коммерсантъвчера в 23:07

Согласованных с «Газпромом» текстов соглашений на транзит газа еще нет - «Нафтогаз»

ПРАЙМвчера в 15:40

«Нафтогаз» заявил об отсутствии согласованного текста соглашения по газу

Lenta.ruвчера в 18:40

Глава «Нафтогаза» сообщил, что тексты соглашений по транзиту газа пока не согласованы

ТАССвчера в 18:29

«Нафтогаз» заявил о «борьбе за каждую запятую» в соглашении с «Газпромом»

РБКвчера в 17:37

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов договоров по транзиту газа

РИА Новостивчера в 19:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:47, Ашберн
Происшествия

Пять человек погибли при крушении самолета в США

ТАСС вчера в 15:10
Экономика

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
РИА Новости 27 декабря в 16:48
Происшествия

В Казахстане произошла авиакатастрофа

По предварительным данным, в результате катастрофы погибло семь человек.
REGNUM 26 декабря в 22:24
Происшествия

В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
РИА Новости вчера в 13:39
Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области

RT на русском вчера в 22:37
Политика

Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной

Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
REGNUM 00:22
Происшествия

Несколько человек пострадали при атаке с ножом у синагоги в Нью-Йорке

Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом, которое произошло возле здания синагоги в пригороде Нью-Йорка.
RT на русском вчера в 23:58
Происшествия

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАСС вчера в 23:01
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

REGNUM вчера в 21:16
Транспорт

Правительство РФ одобрило штраф за неоплату проезда по платной дороге

Тарантас Ньюс 26 декабря в 09:03
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 27 декабря в 04:15
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Lenta.ru вчера в 14:09
Общество

Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
ТАСС вчера в 15:36
Политика

Зеленский внес новый законопроект о децентрализации власти

Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду на замену законопроект о внесении изменений в конституцию страны.
Московский Комсомолец вчера в 13:27
Шоу-бизнес

Дочь Алексея Макарова отказалась с ним общаться

StarHit.ru 00:00
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 27 декабря в 17:19
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как вернуть все деньги при возврате билета

Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал советы россиянам по покупке и возврату билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия.
РИА Новости вчера в 23:04
Космос

Радикально новый звездный двигатель предлагает физик

Двигатель Каплана, используя энергию Солнца, мог бы переместить нас на 50 световых лет всего за миллион лет, достигнув скорости, необходимой для того, чтобы избежать столкновения со сверхновой.
LentaChel.ru вчера в 06:17
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

Коммерсантъ вчера в 22:22
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 26 декабря в 02:00
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 00:43
Гаджеты

INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей

INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
CNews 26 декабря в 06:37
Политика

Путин подписал закон о виноделии

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение единого правового регулирования в области производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Футбол

«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону»

Sportbox.RU 27 декабря в 16:43
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 26 декабря в 12:19
Армия и оружие

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу

ТАСС 27 декабря в 14:33
Энергетика

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Интерфакс 27 декабря в 02:55
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru 27 декабря в 17:20
Единоборства

Паскаль победил Джека и защитил чемпионский титул

Спорт-Экспресс 00:05
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa 27 декабря в 10:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное