Политика
Вести.Ru«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
В "Нафтогазе" рассказали, что сейчас стороны буквально сражаются "за каждую запятую" в договоре. И несмотря на достижение определенного прогресса, итоговые тексты соглашения до сих пор не готовы.
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Последние несколько дней наша команда работала с русскими над согласованием текстов договоров для выполнения подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет.
— Андрей Коболев, украинский предпринимательПРАЙМ вчера в 15:40
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