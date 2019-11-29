Политика
Газета.Ru«Нафтогаз» заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»
"Нафтогазу Украины" не удалось через суды добиться ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии, чтобы взыскать компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор "Нафогаза" Юрий Витренко в эфире украинского "Радио НВ".
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На Украине заявили о проблемах с взысканием долгов с «Газпрома» в трех странах
Коммерсантъвчера в 15:21
«Нафтогаз» признал проблемы с арестом активов Газпрома в Германии, Польше и Молдавии
Взгляд.рувчера в 13:18
«Нафтогаз» сообщил о проблемах с принудительным взысканием с «Газпрома» $3 млрд
Интерфаксвчера в 13:22
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