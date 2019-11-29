Политика
Газета.Ru«Нафтогаз» заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»
"Нафтогазу Украины" не удалось через суды добиться ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии, чтобы взыскать компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор "Нафогаза" Юрий Витренко в эфире украинского "Радио НВ".
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине заявили о проблемах с взысканием долгов с «Газпрома» в трех странах
Коммерсантъвчера в 15:21
«Нафтогаз» сообщил о проблемах с принудительным взысканием с «Газпрома» $3 млрд
Интерфаксвчера в 13:22
«Нафтогаз» признал проблемы с арестом активов Газпрома в Германии, Польше и Молдавии
Взгляд.рувчера в 13:18
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Политика
Украине предрекли гибель из-за газа
По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах после того, как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Космос
Европейское космическое агентство принимает рекордно большой бюджет
Члены Европейского космического агентства (ЕКА) приняли в минувший четверг рекордный по величине бюджет объемом14,4 миллиарда евро, чтобы поддержать лидирующие позиции Европы в космосе наряду с США и Китаем, а также противостоять вызовам, которые бросают космической отрасли Европы такие инновационные космические предприятия, как SpaceX Илона Маска.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Политика
В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины
Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу россиянку по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.
Футбол
Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
Армия и оружие
Зеленский отменил прапорщиков и мичманов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет некоторые положения устава вооруженных сил, условия прохождения срочной службы и ряд нормативных актов, сообщат агентство "Интерфакс".
Происшествия
При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек
На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главка МЧС.
Авто
Названы основные изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
Происшествия
Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
Шоу-бизнес
Оскандалившуюся Кристину Асмус поддержал актер Табаков
Павел Табаков, который снимался в откровенных сценах с Кристиной Асмус, рассказал про особенности создания интимных сцен в фильмах и защитил девушку от нападок.
Политика
Объяснено решение командира самолета Путина приземляться в тумане
Экономика
Производство черной икры в России выросло более чем на 20%
В январе–сентябре 2019 года российские аквакультурные хозяйства произвели 32,7 т икры осетровых рыб, что на 23,3% больше, чем годом ранее, следует из опубликованных Росрыболовством данных Росстата.
Общество
Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря
По прогнозу синоптика, с середины следующей недели в столицу придет оттепель с небольшими осадками: температура воздуха 5 и 6 декабря составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Эмери
Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Происшествия
Студент избил звезду сериала «Солдаты» Гришечкина
По последней информации, которую рассказал сам актер, его избил студент вуза. Как оказалось, Гришечкин помогал ему с регистрацией в Москве.
Происшествия
В ДТП под Красноярском погибли пять человек
В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный высмеял разговоры о своем романе с Дарьей Мороз
Здоровье
Всероссийская акция «против развала медицины» пройдет 30 ноября
Всероссийская акция "против развала медицины" пройдет 30 ноября в 17 регионах страны.
Авто
Стала известна дата продаж кроссовера Kia Seltos в России
Компания KIA объявила начало продаж кроссовера Kia KX3. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки в четырех вариантах исполнения.
Культура
«Холодное сердце» поделится новогодним настроением
Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит "Холодное сердце 2".
Политика
РФ и Украина обсудили газовые вопросы в Вене
«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минэнерго РФ.
Политика
Путин заявил об ахинее на российском телевидении
Президент России Владимир Путин назвал ахинеей высказывания экспертов, приглашенных на аналитические передачи "России 1" .