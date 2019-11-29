Политика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»

"Нафтогазу Украины" не удалось через суды добиться ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии, чтобы взыскать компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор "Нафогаза" Юрий Витренко в эфире украинского "Радио НВ".
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

На Украине заявили о проблемах с взысканием долгов с «Газпрома» в трех странах

Коммерсантъвчера в 15:21

«Нафтогаз» рассказал о проблемах с принудительным взысканием долга «Газпрома»

Известиявчера в 14:28

Киев заявил о проблемах с взысканием долгов с «Газпрома» в трех странах

РБКвчера в 13:23

«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»

РИА Новостивчера в 14:15

«Нафтогаз» сообщил о проблемах с принудительным взысканием с «Газпрома» $3 млрд

Интерфаксвчера в 13:22

«Нафтогаз» признал проблемы с арестом активов Газпрома в Германии, Польше и Молдавии

Взгляд.рувчера в 13:18

«Нафтогаз» не смог добиться ареста активов «Газпрома» в ФРГ, Польше и Молдавии

ТАССвчера в 13:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Политика

Украине предрекли гибель из-за газа

По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Известия вчера в 15:41
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах после того, как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Космос

Европейское космическое агентство принимает рекордно большой бюджет

Члены Европейского космического агентства (ЕКА) приняли в минувший четверг рекордный по величине бюджет объемом14,4 миллиарда евро, чтобы поддержать лидирующие позиции Европы в космосе наряду с США и Китаем, а также противостоять вызовам, которые бросают космической отрасли Европы такие инновационные космические предприятия, как SpaceX Илона Маска.
AstroNews.ru 28 ноября в 21:29
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Политика

В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины

Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу россиянку по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 03:08
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Армия и оружие

Зеленский отменил прапорщиков и мичманов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет некоторые положения устава вооруженных сил, условия прохождения срочной службы и ряд нормативных актов, сообщат агентство "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 05:59
Происшествия

При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек

На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главка МЧС.
РБК 01:52
Авто

Названы основные изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
SpeedMe вчера в 03:38
Происшествия

Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
РИА Новости вчера в 21:09
Шоу-бизнес

Оскандалившуюся Кристину Асмус поддержал актер Табаков

Павел Табаков, который снимался в откровенных сценах с Кристиной Асмус, рассказал про особенности создания интимных сцен в фильмах и защитил девушку от нападок.
ИнфоСМИ вчера в 13:13
Политика

Объяснено решение командира самолета Путина приземляться в тумане

Lenta.ru вчера в 08:07
Экономика

Производство черной икры в России выросло более чем на 20%

В январе–сентябре 2019 года российские аквакультурные хозяйства произвели 32,7 т икры осетровых рыб, что на 23,3% больше, чем годом ранее, следует из опубликованных Росрыболовством данных Росстата.
РБК 01:00
Общество

Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря

По прогнозу синоптика, с середины следующей недели в столицу придет оттепель с небольшими осадками: температура воздуха 5 и 6 декабря составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
РБК 01:40
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Эмери

Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Rambler News Service вчера в 05:40
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

БИЗНЕС Online 28 ноября в 10:08
Происшествия

Студент избил звезду сериала «Солдаты» Гришечкина

По последней информации, которую рассказал сам актер, его избил студент вуза. Как оказалось, Гришечкин помогал ему с регистрацией в Москве.
VSE42.RU вчера в 03:38
Происшествия

В ДТП под Красноярском погибли пять человек

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей.
RT на русском вчера в 21:58
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM вчера в 05:14
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

Известия вчера в 22:09
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Политика Сегодня 28 ноября в 08:03
Шоу-бизнес

Павел Прилучный высмеял разговоры о своем романе с Дарьей Мороз

Uznayvse.ru вчера в 04:51
Здоровье

Всероссийская акция «против развала медицины» пройдет 30 ноября

Всероссийская акция "против развала медицины" пройдет 30 ноября в 17 регионах страны.
Эхо Москвы вчера в 07:53
Авто

Стала известна дата продаж кроссовера Kia Seltos в России

Компания KIA объявила начало продаж кроссовера Kia KX3. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки в четырех вариантах исполнения.
Новые автомобили 26 ноября в 23:37
Культура

«Холодное сердце» поделится новогодним настроением

Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит "Холодное сердце 2".
Коммерсантъ FM 28 ноября в 08:59
Политика

РФ и Украина обсудили газовые вопросы в Вене

«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минэнерго РФ.
Ридус 28 ноября в 14:06
Политика

Путин заявил об ахинее на российском телевидении

Президент России Владимир Путин назвал ахинеей высказывания экспертов, приглашенных на аналитические передачи "России 1" .
Neva.Today вчера в 14:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное