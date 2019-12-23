Политика

Красная веснаКрасная весна«Нафтогаз» заявил о продолжении работы над контрактом с «Газпромом»

О продолжении работы над газовым контрактом с «Газпромом» заявила пресс-служба компании «Нафтогаз Украины» 23 декабря на своем официальном сайте.
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«Нафтогаз» работает над текстами соглашений с «Газпромом»

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«Нафтогаз» приступил к разработке соглашений с «Газпромом»

News.ru23 декабря в 09:43

«Нафтогаз» рассказал о ходе подготовки соглашения с «Газпромом»

Rambler News Service23 декабря в 14:36

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Красная весна23 декабря в 15:38

Как Байден продался «Газпрому». Александр Зубченко

Новостной фронт22 декабря в 23:29

Договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» подписан. Кому досталась победа?

Украина.ру23 декабря в 08:46
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Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
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ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку

21.12.2019 Планируя изучение дальних планет, ученые и конструкторы разрабатывают модели космических кораблей, способных преодолеть огромные расстояния.
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На втором месте расположился аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси. С 1 января 2019 года ему удалось забить 50 голов в 58 играх.
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СК заинтересовался делом о нападении школьника на учительницу на Урале

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Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Газета.Ru вчера в 09:13
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Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
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На станции метро «Китай-город» мужчина упал на пути

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Из Москвы в Крым отправился первый поезд

С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
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Политика

ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным

Главным скандалом 2019 года россияне назвали допинговый скандал, главной победой - победу российских спортсменов в фигурном катании, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 16:57
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Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском 24 декабря в 16:26
Общество

Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

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В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
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Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
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Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
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Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца

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Фадеев сравнил Наргиз с Шариковым после антироссийских высказываний

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Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.
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WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
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Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
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Армия и оружие

National Interest сравнил автомат Калашникова и американскую М-16

В США сравнили советский автомат Калашникова (АК-47) и американскую автоматическую винтовку М-16, которые использовались в войне во Вьетнаме.
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В ОСК заявили об отсутствии судов для завершения «Северного потока-2»

Глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов заявил, что у России нет судов для прокладки труб в рамках попавшего под санкции проекта «Северный поток-2».
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Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
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Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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Фанаты Майкла Джексона призвали его двойника пройти ДНК-тест

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Экономика

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Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

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Экс-супруга Ивана Краско ждет ребенка

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Гарантия в данном случае даст возможность покупателям SSJ100 продать его через 12 лет (срок лизинга «Аэрофлоту») обратно за 40% от цены покупки, поясняют представители «Ростеха» и Минпромторга.
Ведомости вчера в 16:42
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