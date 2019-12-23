О продолжении работы над газовым контрактом с «Газпромом» заявила пресс-служба компании «Нафтогаз Украины» 23 декабря на своем официальном сайте.

«Нафтогаз» заявил о продолжении работы над контрактом с «Газпромом»

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