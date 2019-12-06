с чего всё началось

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев. Это 45% компенсации, присужденной «Нафтогазу» Стокгольмским арбитражем в феврале 2018 г.

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

Музыка Клип на песню 7 Rings стал самым сексуальным Развлекательный портал Popsugar составил рейтинг самых сексуальных клипов уходящего года, первое место в нем заняло видео на песню "7 колец" (англ. 7 Rings) Арианы Гранде.

Общество Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах.

Происшествия Экс-росгвардейцев арестовали за взяточничество По данным следствия, в июне этого года обвиняемые создали видимость изъятия наркотиков у мужчины, после чего потребовали с него взятку в размере 50 тысяч рублей.

Энергетика В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.

Политика Россия и Украина проводят переговоры по газу в Вене 29 ноября украинская сторона сообщила, что Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.

Общество Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.

Экономика Структуры «Агрокома» хотят выкупить старый аэропорт Ростова Структуры, входящие в группу «Агроком» Ивана Саввиди, заявили о готовности выкупить за 570 миллионов рублей территорию старого аэропорта со всеми постройками, которые на ней находятся.

Общество В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.

Армия и оружие Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.

Авто В 2020 году Volkswagen привезет в Россию три новинки В 2020 году фанатов и почитателей марки Volkswagen в России ждут три новинки – обновленный Passat, Jetta седьмого поколения и совсем новый лифтбек Arteon.

Энергетика Новак рассказал о цене на топливо в России Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.

Происшествия СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Общество Меркель впервые посетила Освенцим В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Общество Чиновница из Ленобласти матом посоветовала молодежи больше работать Начальник отдела по молодежной политике администрации города атомщиков Сосновый Бор (Ленинградская область) в нецензурной форме посоветовала молодежи больше работать, чтобы добиться успеха в жизни.