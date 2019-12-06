с чего всё началось

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев. Это 45% компенсации, присужденной «Нафтогазу» Стокгольмским арбитражем в феврале 2018 г.

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.

Общество «ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах 2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.

Политика Медведев заявил о сложности принятия решения о пенсионной реформе По словам главы правительства, решение о проведении пенсионной реформы с увеличением возраста выхода на пенсию далось ему нелегко, как и президенту России Владимиру Путину.

Происшествия На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.

Политика В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым» Сообщения об организации шествия с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией» и ни к чему не приведут, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.