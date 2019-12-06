Экономика
Ведомости«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд
«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев. Это 45% компенсации, присужденной «Нафтогазу» Стокгольмским арбитражем в феврале 2018 г.
Читать в источнике
Оценить320
с чего всё началось
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014–2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года.РБКвчера в 16:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:35, Ашберн
Происшествия
В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»
В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
Политика
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
Футбол
«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате Нидерландов
«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате, у амстердамцев также прервалась победная серия из девяти матчей.
Политика
Турция объяснила покупку российских С-400
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Авто
В 2020 году Volkswagen привезет в Россию три новинки
В следующем году в автосалонах Volkswagen появится сразу три новых транспортных средства.
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Экономика
Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.
Политика
Медведев заявил о сложности принятия решения о пенсионной реформе
По словам главы правительства, решение о проведении пенсионной реформы с увеличением возраста выхода на пенсию далось ему нелегко, как и президенту России Владимиру Путину.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Фигурное катание
Туктамышева завоевала золото на турнире серии «Челленджер» в Загребе
Авто
Подушки Takata стали причиной отзыва еще 1,4 млн автомобилей
Дефектные подушки безопасности японской компании Takata стали причиной еще одного масштабного отзыва автомобилей.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Наука
Ледокол «Капитан Драницын» вморозят в арктические льды
Ледокол «Капитан Драницын» станет базой для арктической экспедиции. Для этого его вморозят во льдину.
Общество
Налоговый режим для самозанятых распространили еще на 19 регионов
Сеча специальный налоговый режим действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Политика
В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»
Сообщения об организации шествия с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией» и ни к чему не приведут, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Происшествия
В Москве росгвардейцы задержали проникшего в детский сад мужчину
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения, который проник в детский сад в Москве.
Здоровье
Метформин от диабета может провоцировать рак
Популярный в Евросоюзе препарат метформин, применяемый при сахарном диабете, может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Гаджеты
В продажу поступили смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM
В Китае начались продажи умных-часов Xiaomi Mi Watch с поддержкой активной eSIM.
Общество
Германия начала расследование дела Скрипалей
Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel.
Политика
Сенат США рассмотрит проект, является ли Россия страной-террористом
Отмечается, что этот проект закона обязует Государственный департамент Соединенных Штатов проанализировать вопрос о том, можно ли считать Россию страной-террористом.
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Кино
IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года
Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.