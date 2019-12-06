с чего всё началось

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев. Это 45% компенсации, присужденной «Нафтогазу» Стокгольмским арбитражем в феврале 2018 г.

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

Авто Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Шоу-бизнес Лечение Заворотнюк обходится родным в миллионы рублей По словам друзей фигуриста, только день пребывания Анастасии Заворотнюк в палате реабилитационного центра обходится семье в 100 тысяч рублей.

Политика Зеленский намерен лично встретиться с Путиным в Париже Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его личная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита в "нормандском формате" состоится в Париже 9 декабря.

Политика Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

Общество Грета Тунберг: нет реальных результатов экоактивизма На 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что продолжать борьбу за окружающую среду простыми демонстрациями и забастовками бессмысленно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

Общество Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.

Общество Производители порошков ответили на обвинения ФАС Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.

Общество В России закроют часть магазинов SPAR Крупнейший франчайзинг голландской сети SPAR в России «ТД Интерторг» намерен провести реструктуризацию и закрыть часть магазинов.

Энергетика В Госдуме оценили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти Ранее страны ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи нефти в первом квартале 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки.