Политика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа. Такие вывод в сообщении на своей странице в Facebook сделал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Читать в источнике
Комментировать153
с чего всё началось
После принятия закона о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС, Киев может получить «серьезный аргумент» в переговорах о транзите газа из РФ, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в своем Facebook
.
Коммерсантъ00:37

Подробнее о событии

В России ответили на «серьезный аргумент» «Нафтогаза»

Lenta.ru07:07

«Нафтогаз» нашёл «серьёзный аргумент» для переговоров с Россией

RT на русском05:10

В ГД оценили заявление «Нафтогаза» об «аргументе» в переговорах по газу

РИА Новости06:40

«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

Газета.Ru03:43

Аналитик объяснил, как выход ГТС Украины из «Нафтогаза» ускорит переговоры с Россией по газу

Телеканал 360°06:48

«Нафтогаз» нашел «серьезный аргумент» в переговорах с Россией о транзите

Известиявчера в 19:04

«Нафтогаз»: Киев пока не сможет привлекать западных партнеров к управлению ГТС

ТАССвчера в 13:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Происшествия

В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник

Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Гаджеты

Стали известны параметры процессоров Intel Comet Lake

Ожидается, что новая линейка процессоров CPU Comet Lake-S выйдет уже в первом квартале 2020 года.
The GEEK 07:37
Автоспорт

Опубликованы результаты Квята во второй практике Гран-при США

Газета.Ru вчера в 21:48
Общество

Кристина Асмус прокомментировала появление надгробия с ее портретом

Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости 08:45
Происшествия

В Сыктывкаре произошел пожар в многоквартирном доме

РБК 08:41
Единоборства

Боксер Сергей Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом

Сообщается, что чемпиону мира по боксу до 79,38 кг Ковалеву не получилось уложиться в вес перед боем против мексиканца.
Замана вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru 31 октября в 16:33
Происшествия

Больше 30 детей отравились в отеле в Казани

Газета.Ru 03:17
ЖКХ

Предлагается не платить за некачественные услуги ЖКХ

В Государственную Думу России внесено предложение разрешить жителям страны не оплачивать услуги ЖКХ в том случае, если их качество признано неудовлетворительным.
Vologda-poisk.ru вчера в 01:39
Фигурное катание

Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при

Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Политика

Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из северо-восточных районов Сирии.
РБК 07:18
Происшествия

Автомобиль «впечатал» пенсионера в стену на парковке мэрии Москвы

Lenta.ru 08:31
Здоровье

Минздрав установил рекомендованную суточную норму потребления соли

Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.
РИА Новости 08:10
Футбол

«Локомотив» упустил победу в матче чемпионата России с «Уфой»

РИА Новости 09:07
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Общество

Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову

Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.
ФАН вчера в 14:26
Происшествия

В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе

Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
РИА Новости 06:52
Политика

Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной

Советская «Царь-бомба», испытание которой в 1961 году провел СССР, была бесполезной для реальной войны.
Известия вчера в 22:00
Футбол

Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»

Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".
Газета.Ru 09:08
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru вчера в 12:37
Политика

В Совфеде осудили паранойю Украины с ракетами для ударов по АЭС

В Совфеде с негодованием восприняли заявление украинского эксперта о том, что Киев должен приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.
REGNUM 04:36
Теннис

Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

ТАСС Спорт 08:41
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Фадеев прокомментировал слухи о романе с Серябкиной

Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о романе продюсера и певицы, который якобы стал причиной ухудшения отношений с другими подопечными Фадеева.
РИА Новости 04:20
Экономика

Новую систему пенсионных накоплений обсудят в Госдуме

Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план».
Независимое телевидение Севастополя 31 октября в 02:54
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Религия

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Общество

Врачи рассказали об опасности хождения с голыми щиколотками в холода

Известия 08:10
Общество

В Центральную Россию идет тепло из влажных субтропиков

Температура воздуха на следующей неделе в центральных регионах России превысит норму на 10 градусов.
Российская газета 07:27
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное