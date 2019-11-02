с чего всё началось

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа. Такие вывод в сообщении на своей странице в Facebook сделал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

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