Политика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа. Такие вывод в сообщении на своей странице в Facebook сделал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
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После принятия закона о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС, Киев может получить «серьезный аргумент» в переговорах о транзите газа из РФ, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в своем Facebook
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