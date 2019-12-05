Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что цены на газ в Европе могут вырасти вдвое, если не будет транзита через Украину. Об этом он заявил в интервью изданию Liga.net.

«Нафтогаз» заявил о возможности двукратного роста цен на газ в Европе

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