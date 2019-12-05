Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» заявил о возможности двукратного роста цен на газ в Европе
Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что цены на газ в Европе могут вырасти вдвое, если не будет транзита через Украину. Об этом он заявил в интервью изданию Liga.net.
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Политика
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси попросит комитет конгресса по судебным делам подготовить документы для импичмента Дональда Трампа.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Политика
Медведев прокомментировал акции протестов в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
В Крыму 31 декабря объявили выходным днем
Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Политика
США расширили санкции против России
Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
Здоровье
Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза
Министерство здравоохранения РФ ведёт переговоры с производителями препаратов «Колистин» и «Фортум», необходимых для лечения муковисцидоза.
Шоу-бизнес
Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру
Экономика
Выявлен главный тормоз российской экономики
У представителей малого бизнеса в России усилился пессимизм по отношению как к общей экономической обстановке, так и к ситуации в собственных компаниях.
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Общество
С 2020 года налог для самозанятых введут еще в 19 регионах
С 1 января в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане проходит эксперимент по налогообложению самозанятых граждан, которые зарабатывают менее 2,4 млн рублей в год.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Происшествия
В Петербурге мужчина остался без пальцев из-за гранаты-фонарика
При разборке находки петербуржец нашёл внутри него металлическое кольцо с усиками, отогнул их и дёрнул, предположительно, запал ручной гранаты, после чего произошёл взрыв.
Здоровье
На Алтае стали чаще выявлять рак на ранних стадиях
С другой, местные врачи научились чаще выявлять это заболевание на ранних стадиях, когда оно лучше поддается лечению.В прошлом году доля пациентов, у которых обнаружили рак на ранней стадии, составила чуть более 58% от общего числа впервые установленных диагнозов.
Происшествия
Виновник аварии с участием 13 автомобилей в Петербурге был пьян
Водитель автомобиля Audi, который в четверг днем устроил аварию с участием 13 машин на Выборгском шоссе Петербурга, в момент ДТП был пьян.
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов из Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила высылку российских дипломатов.
Политика
В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
Культура
Владимир Путин наградил волонтера из Казани
Владимир Путин наградил победительницу всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» на торжественной церемонии, которая прошла в олимпийском парке Сочи.
Фигурное катание
Российские фигуристки узнали порядок выхода на лед в финале Гран-при
Стал известен порядок выступления женщин в короткой программе в рамках финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Политика
На Украине допустили, что дадут Донбассу дополнительные полномочия
Ермак подчеркнул, что дополнительные полномочия не означают, что Донбассу будет предоставлена автономия.
Авто
Рестайлинговым Lada 4x4 потребовалась доработка
Руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский официально заявил, что "серийное производство Lada 4x4 еще не стартовало".
Общество
Россия приостановила перепрофилирование завода в иранском Фордо
Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо из-за начала обогащения урана на нем. Об этом говорится в заявлении топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ, опубликованном в четверг, 5 декабря.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Биатлон