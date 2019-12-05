Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» заявил о возможности двукратного роста цен на газ в Европе

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что цены на газ в Европе могут вырасти вдвое, если не будет транзита через Украину. Об этом он заявил в интервью изданию Liga.net.
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«Нафтогаз» заявил о возможности двукратного роста цен на газ в Европе

RT на русском09:14

«Нафтогаз» предупредил Европу об угрозе повышения цен на газ

Газета.Ru10:01

«Нафтогаз» предупредил Европу о двукратном повышении цены на газ

News.ru09:50

Европу пугают резким повышением цен на газ

Росбалт10:03

Украина напугала европейцев двукратным увеличением цены на газ

Утро.ru10:16
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Политика

Трампу предъявят обвинения с целью импичмента

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси попросит комитет конгресса по судебным делам подготовить документы для импичмента Дональда Трампа.
РИА Новости 10:02
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 03 декабря в 04:45
Происшествия

Появилось видео драки с участием капитана клуба КХЛ

Lenta.ru 08:58
Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество

В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
РИА Новости 09:57
Происшествия

В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Вести.Ru 05:28
Политика

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

РБК 09:07
Политика

США расширили санкции против России

Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
РИА Новости 10:28
Здоровье

Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза

Министерство здравоохранения РФ ведёт переговоры с производителями препаратов «Колистин» и «Фортум», необходимых для лечения муковисцидоза.
News.ru вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру

Мой Брянск 08:08
Экономика

Выявлен главный тормоз российской экономики

У представителей малого бизнеса в России усилился пессимизм по отношению как к общей экономической обстановке, так и к ситуации в собственных компаниях.
Lenta.ru 10:05
Политика

Зеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Газета.Ru 10:22
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ вчера в 16:41
Общество

С 2020 года налог для самозанятых введут еще в 19 регионах

С 1 января в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане проходит эксперимент по налогообложению самозанятых граждан, которые зарабатывают менее 2,4 млн рублей в год.
Полит.ру 10:17
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Происшествия

В Петербурге мужчина остался без пальцев из-за гранаты-фонарика

При разборке находки петербуржец нашёл внутри него металлическое кольцо с усиками, отогнул их и дёрнул, предположительно, запал ручной гранаты, после чего произошёл взрыв.
Форпост Северо-Запад 02:50
Здоровье

На Алтае стали чаще выявлять рак на ранних стадиях

С другой, местные врачи научились чаще выявлять это заболевание на ранних стадиях, когда оно лучше поддается лечению.В прошлом году доля пациентов, у которых обнаружили рак на ранней стадии, составила чуть более 58% от общего числа впервые установленных диагнозов.
Алтайская правда 05:28
Происшествия

Виновник аварии с участием 13 автомобилей в Петербурге был пьян

Водитель автомобиля Audi, который в четверг днем устроил аварию с участием 13 машин на Выборгском шоссе Петербурга, в момент ДТП был пьян.
ТАСС 10:19
Политика

Меркель объяснила высылку российских дипломатов из Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила высылку российских дипломатов.
Piter.tv вчера в 11:16
Политика

В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Российская газета вчера в 05:12
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 08:41
Культура

Владимир Путин наградил волонтера из Казани

Владимир Путин наградил победительницу всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» на торжественной церемонии, которая прошла в олимпийском парке Сочи.
Вести Татарстан 08:45
Фигурное катание

Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Загребе

РИА Новости 09:17
Фигурное катание

Российские фигуристки узнали порядок выхода на лед в финале Гран-при

Стал известен порядок выступления женщин в короткой программе в рамках финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Газета.Ru вчера в 07:15
Политика

На Украине допустили, что дадут Донбассу дополнительные полномочия

Ермак подчеркнул, что дополнительные полномочия не означают, что Донбассу будет предоставлена автономия.
Life.ru 08:17
Авто

Рестайлинговым Lada 4x4 потребовалась доработка

Руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский официально заявил, что "серийное производство Lada 4x4 еще не стартовало".
Российская газета вчера в 02:36
Общество

Россия приостановила перепрофилирование завода в иранском Фордо

Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо из-за начала обогащения урана на нем. Об этом говорится в заявлении топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ, опубликованном в четверг, 5 декабря.
Известия 10:12
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Биатлон

Миронова стартует в индивидуальной гонке первой из россиянок

News.ru вчера в 18:59
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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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