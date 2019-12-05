Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» заявил о возможности двукратного роста цен на газ в Европе
Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что цены на газ в Европе могут вырасти вдвое, если не будет транзита через Украину. Об этом он заявил в интервью изданию Liga.net.
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Цены на газ в Европе могут удвоиться в случае прекращения транзита через Украину, заявил глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net.Газета.Ru10:01
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«Нафтогаз» допустил рост цен на газ в Европе вдвое без транзита через Украину
Rambler News Service11:02
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