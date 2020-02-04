Общество

Взгляд.руВзгляд.руНафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом

Компания Нафтогаз получит премиальные в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных Газпромом, за «победу» в Стокгольмском суде, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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«Нафтогаз Украины» получит $29 млн премиальных из средств, выплаченных по суду «Газпромом»

ТАССвчера в 05:25

Нафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом

Взгляд.рувчера в 05:32

На Украине призвали приостановить выплату премий руководству «Нафтогаза»

REGNUMвчера в 07:00

Руководство «Нафтогаза» снова пытаются оставить без премий за «Газпром»

Евразия Dailyвчера в 08:31

Нафтогаз получит 29 млн долл. США премиальных из средств, выплаченных по суду Газпромом

Neftegaz.ruвчера в 08:44

«Нафтогаз» получит премию в $29 млн

Нефтегазовая вертикальвчера в 06:39

Гончарук попросит «Нафтогаз» воздержаться от астрономических премий топ-менеджерам компании

Украина.ру01:28
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:01, Ашберн
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Политика

Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
РБК 09:40
Политика

Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны

Парламент Румынии 10 октября 2019 года проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Данчилэ, представлявшей СДП.
РИА Новости 08:48
Общество

В работе «Яндекса» произошел сбой

Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Коммерсантъ 09:03
Футбол

Соболев дебютирует в составе «Спартака» в матче с «Локомотивом»

В составе красно-белых дебютирует нападающий Александр Соболев, перешедший в столичный клуб из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды.
Газета.Ru 09:38
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 07:43
Футбол

Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»

Вести.Ru 07:40
Политика

В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Табачника

В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника.
Московский Комсомолец 08:12
Политика

Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.
РБК 06:08
Политика

Пелоси после речи Трампа в Конгрессе разорвала текст его выступления

РЕН ТВ вчера в 23:26
Общество

На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат

На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
REGNUM 05:11
Общество

В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Армия и оружие

Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Lenta.ru 07:16
Происшествия

В Крыму в ДТП погибли мужчина и грудной ребенок

Спасатели извлекли из "десятки" 28-летнего водителя и четыре человека из иномарки, в том числе двух погибших: 25-летнего водителя и младенца 2019 года рождения.
Российская газета 02:44
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Газета.Ru 02:40
Общество

Политолог Сосновский чуть не отправил в нокаут эксперта Амнуэля

Два эксперта — политолог Александр Сосновский и директор клуба "Международный диалог" Григорий Амнуэль — чуть не подрались во время разговора о событиях в польском городе Кельце.
Вести.Ru 07:20
Футбол

Василий Уткин — о матчах «Тамбова» в Нижнем Новгороде: Обманывают самого президента России!

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал информацию, согласно которой «Тамбов» оставшиеся домашние матчи в нынешнем сезоне проведет в Нижнем Новгороде.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:05
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 09:35
Политика

Помпео объявил Киеву, что Крым не вернуть

Крым навсегда потерян для Украины, заявлял американский госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Киев в конце января, сообщает 4 февраля НВ.
REGNUM вчера в 14:27
Общество

Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке

Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
RT на русском 06:58
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
РИА Новости 02 февраля в 13:11
Общество

Банки и операторы нашли способ борьбы с телефонными мошенниками

Крупные банки и операторы мобильной связи будут бороться с мошенниками, которые звонят клиентам и представляются сотрудниками финансовых учреждений.
Радио Комсомольская правда 00:59
Общество

ФАС примет меры против завышения цен на медицинские маски

Рост цен на медицинские маски в регионах России на границе с Китаем есть, но он незначителен, при этом наибольший рост цен зафиксирован в Дагестане, к таким экономическим мародерам ФАС будет применять все меры антимонопольного регулирования, заявил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.
РИА Новости 07:54
Футбол

FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022

Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Коммерсантъ 05:48
Политика

Число сторонников союза России и Белоруссии сократилось

Отмечается, что наиболее резкое снижение 14,7% произошло в период с сентября по декабрь 2019 года.
Газета.Ru 09:16
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
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