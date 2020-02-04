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Взгляд.руНафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом
Компания Нафтогаз получит премиальные в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных Газпромом, за «победу» в Стокгольмском суде, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Нафтогаз получит 29 млн долл. США премиальных из средств, выплаченных по суду Газпромом
Neftegaz.ruвчера в 08:44
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:57, Ашберн
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