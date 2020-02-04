Компания Нафтогаз получит премиальные в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных Газпромом, за «победу» в Стокгольмском суде, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Нафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом

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