Общество

Взгляд.руВзгляд.руНафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом

Компания Нафтогаз получит премиальные в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных Газпромом, за «победу» в Стокгольмском суде, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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«Нафтогаз Украины» получит $29 млн премиальных из средств, выплаченных по суду «Газпромом»

ТАССвчера в 05:25

Нафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом

Взгляд.рувчера в 05:32

На Украине призвали приостановить выплату премий руководству «Нафтогаза»

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Евразия Dailyвчера в 08:31

Нафтогаз получит 29 млн долл. США премиальных из средств, выплаченных по суду Газпромом

Neftegaz.ruвчера в 08:44

«Нафтогаз» получит премию в $29 млн

Нефтегазовая вертикальвчера в 06:39

Гончарук попросит «Нафтогаз» воздержаться от астрономических премий топ-менеджерам компании

Украина.ру01:28
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:57, Ашберн
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