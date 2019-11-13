Экономика
RT на русском«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
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«Нафтогаз» не получал от «Газпрома» предложения по контракту на поставку газа
Rambler News Service08:33
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